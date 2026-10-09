La visita de Keiko Fujimori al penal El Milagro, en Trujillo, generó diversas reacciones luego de que la lideresa de Fuerza Popular se dirigiera a los internos y les pidiera que "se porten bien". Durante su salida del establecimiento penitenciario, también anunció que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibiría información brindada por los reclusos que contribuya a identificar y capturar a integrantes de organizaciones criminales. Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales y desatar comentarios en las redes sociales.

Una de las figuras que reaccionó a las palabras de la mandataria fue Tatiana Astengo, quien recurrió a su característico estilo irónico para lanzar una crítica en su contra. La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comentario que llamó la atención de los usuarios. "Tap tap para tu taper", fue el mensaje que hace alusión a las transmisiones en vivo de la política.

Tatiana Astengo criticó a Keiko Fujimori por polémico comentario.

Tatiana Astengo se burla de declaraciones de Keiko Fujimori y enfrenta críticas

A través de Instagram, Tatiana Astengo comentó un video en el que se escuchan las declaraciones de la mandataria y lanzó una irónica frase: "20 años preparándose", en alusión a las cuatro postulaciones de la lideresa política a la Presidencia de la República.

Sin embargo, su comentario no fue bien recibido por todos los usuarios y desató críticas en redes sociales. Una cibernauta salió en defensa de Keiko Fujimori, lo que provocó una respuesta de la recordada 'Reina Pachas', quien cuestionó a quienes intentaban justificar las declaraciones de la presidenta.

"Yo no soy presidenta, no puedes defender lo indefendible… dedícate a analizar a tu presidenta ya que te gusta ‘adivinar’ lo que se supone que uno siente", respondió, dejando en evidencia su molestia ante los cuestionamientos recibidos.

Pero eso no fue todo. Otro usuario aseguró que la actriz había afirmado que se iría a vivir a Cuba o Nicaragua si Keiko Fujimori ganaba las Elecciones Presidenciales. Ante esta acusación, Astengo negó haber realizado tal declaración y cuestionó contra quienes, según ella, dan por cierta información difundida en redes sociales sin verificarla.

"Por eso los manipulan tan fácil. Crees es memes y los das como verdad. Ahorita te venden la Plaza de Armas", sentenció la artista, en una respuesta que mantuvo el tono irónico de sus anteriores publicaciones.

Keiko Fujimori le pide a los presos de penal en Trujillo que se porten bien

Durante su visita al penal El Milagro, Keiko Fujimori se dirigió a los internos y les pidió mantener un buen comportamiento. La mandataria también anunció que la PNP recibirá información proporcionada por los reclusos que contribuya a identificar y capturar a integrantes de organizaciones criminales.

"Les he dicho: ‘Pórtense bien. La Policía los va a recibir’", manifestó ante los medios de comunicación. Asimismo, sostuvo que se otorgarán incentivos económicos por información que facilite la captura de integrantes de estas organizaciones. "Es una declaración de guerra y la vamos a ganar", afirmó al referirse a la estrategia contra la criminalidad.