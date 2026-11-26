¿Sheyla Rojas deja en el olvido a Joaquín Ramírez? Se luce buscando nueva pareja con fuertes indirectas: "Mi cuerpo dice 'el colágeno'" Sheyla Rojas publicó frases sobre sus preferencias sentimentales y los nuevos comienzos. Sus mensajes despertaron comentarios en medio de las especulaciones sobre un posible distanciamiento de Joaquín Ramírez.

Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una serie de mensajes sobre el amor, los hombres y las relaciones de pareja. Una de sus publicaciones más comentadas hizo referencia a las características que buscaría en un hombre, con una frase que terminó generando numerosas reacciones: "Mi amiga dice: todos, amiga, que la vida es una sola".

Las publicaciones de la exchica reality aparecieron en medio de los rumores sobre una posible ruptura con Joaquín Ramírez. A ello se sumaron algunos cambios en sus redes sociales, donde el político cajamarquino habría dejado de tener la misma presencia que mostraba anteriormente junto a la figura televisiva.

Las indirectas de Sheyla Rojas que evidencian su lejanía de Joaquín Ramírez

Las recientes publicaciones de Sheyla Rojas no pasaron inadvertidas entre los usuarios de redes sociales, especialmente por el contenido de las frases que decidió compartir. Una de las imágenes más comentadas presentó, en tono de humor, las distintas preferencias que pueden influir en la elección de una pareja.

"Mi cerebro dice: el cuarentón. Mi cuerpo dice: el colágeno. Mi billetera dice: el que resuelve. Mi corazón dice: el innombrable. Mi amiga dice: todos, amiga, que la vida es una sola", fue el mensaje que despertó mayor curiosidad entre sus seguidores.

Pero no fue la única reflexión que difundió la popular 'Shey Shey'. La exchica reality también publicó un mensaje sobre la importancia de encontrar personas con quienes compartir momentos agradables y sentirse en confianza.

"Que la vida te regale personas con las que puedas reírte hasta que te duela la barriga, hablar de cualquier cosa y sentirte completamente tú", escribió.

Aunque la conductora no explicó si estos mensajes estaban dirigidos a Joaquín Ramírez, sus seguidores comenzaron a preguntarse si estaría atravesando una nueva etapa personal y sentimental. La coincidencia entre sus publicaciones y las versiones de distanciamiento convirtió sus reflexiones en tema de conversación.

Sheyla Rojas deja de seguir a Joaquín Ramírez en redes sociales

Las especulaciones sobre el futuro de la relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez aumentaron luego de que se conocieran algunos cambios en sus perfiles digitales. Según un informe presentado en 'Magaly TV, la firme', la exchica reality habría eliminado de sus redes sociales los registros fotográficos que mantenía junto al político cajamarquino.

Este detalle despertó especial interés porque, durante los meses anteriores, ambos solían mostrarse juntos con mayor frecuencia. Incluso, sus apariciones en redes sociales habían sido más habituales durante la última campaña electoral en Cajamarca, cuando el político buscaba llegar al Gobierno Regional.

Sin embargo, después de que Ramírez no consiguiera ganar las elecciones, los seguidores comenzaron a notar una menor presencia de la pareja en las publicaciones de la figura televisiva.

A esta situación se habría sumado la eliminación de fotografías y otros rastros digitales de su romance, según lo expuesto en el espacio de espectáculos.