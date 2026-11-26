¿Cómo descargar el DNI digital de Reniec en el celular? Estos son los requisitos y las apps oficiales El proceso de obtención consiste en cinco pasos sencillos: instalar las aplicaciones, configurar Perú Pass, solicitar credenciales, validar la identidad y completar la verificación facial.

El DNI está disponible para su consulta en el celular. | Foto: Reniec

El DNI está disponible para su consulta en el celular. | Foto: Reniec

Los ciudadanos peruanos pueden llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el celular mediante una versión digital habilitada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este documento tiene la misma validez legal que las versiones físicas, por lo que permite acreditar la identidad tanto en trámites presenciales como virtuales.

La descarga es voluntaria y requiere el uso de dos aplicaciones oficiales: Perú Pass e ID Perú. Para obtenerlo, los usuarios deben contar con un documento físico vigente, cumplir con determinadas condiciones técnicas en sus teléfonos y completar un proceso de validación de identidad. También es posible descargar el DNI digital de los hijos en el celular de sus padres.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

DNI digital de Reniec: requisitos y aplicaciones oficiales que debes descargar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario verificar que se cumplan las condiciones establecidas para acceder a esta identificación digital. Entre los requisitos figuran los siguientes:

Edad: ser mayor de 18 años.

ser mayor de 18 años. Documento físico: contar con DNI azul convencional o DNI electrónico vigente.

contar con DNI azul convencional o DNI electrónico vigente. Sistema operativo: tener un celular con Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante.

tener un celular con Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante. Memoria RAM: disponer de al menos 4 GB.

disponer de al menos 4 GB. Espacio de almacenamiento: contar con un mínimo de 200 MB disponibles.

contar con un mínimo de 200 MB disponibles. Cámara: tener una cámara de 8 megapíxeles o superior.

tener una cámara de 8 megapíxeles o superior. Conexión a internet: disponer de acceso estable durante el procedimiento.

Además, se deben instalar dos aplicaciones desde Play Store o App Store:

Perú Pass: funciona como una billetera digital donde se almacena el DNI digital.

funciona como una billetera digital donde se almacena el DNI digital. ID Perú: permite realizar la identificación del usuario mediante un proceso de validación biométrica facial.

Es importante recordar que esta modalidad de identificación es voluntaria. Por ello, las entidades públicas y privadas no pueden exigir que sea el único documento válido ni rechazar la presentación del DNI físico.

¿Cómo obtener el DNI digital en el celular? Sigue estos cinco pasos

Una vez instaladas las aplicaciones y verificados los requisitos, el usuario debe realizar el procedimiento desde Perú Pass. El proceso contempla las siguientes etapas:

Descarga las aplicaciones: ingresa a Play Store o App Store e instala Perú Pass e ID Perú en tu teléfono. Configura Perú Pass: abre la aplicación, selecciona la opción 'Desbloquear Aplicación' y establece una clave de seguridad de seis dígitos. Solicita las credenciales: presiona el botón con el símbolo '+'. Luego, selecciona 'Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Descargar credenciales de Reniec)' y elige 'DNId – Titular'. Valida tu identidad: muestra el código MRZ ubicado en la parte posterior del DNI físico y responde las preguntas de seguridad relacionadas con tus datos personales. Si no superas alguna de ellas, deberás realizar la verificación mediante tu huella dactilar. Completa la verificación facial: coloca la cámara frontal del celular a la altura de los ojos para realizar la validación biométrica. Una vez aprobada, el DNI digital se descargará en la aplicación.

Al finalizar, el documento quedará almacenado en Perú Pass para su consulta y presentación cuando sea necesario.