María Pía Copello reaparece junto a su hijo Samuel con mensaje sobre el VIH: "Hablar de sexualidad..." Tras generar revuelo por exponer una frase muy privada de su hijo Samuel, la presentadora María Pía Copello realizó un importante anuncio vinculado al VIH junto al joven.

María Pía Copello volvió a pronunciarse luego del revuelo que generó en su podcast ‘Sin más que decir’, donde sorprendió al revelar una conversación privada que habría escuchado de su hijo mayor, Samuel. El comentario provocó reacciones inmediatas entre sus compañeros de conducción, quienes incluso le advirtieron que el joven podría molestarse por la exposición.

Sin embargo, la conductora reapareció en sus redes sociales acompañada de Samuel para aclarar el origen de aquella escena y revelar que todo formaba parte de una campaña de concientización enfocada en la prevención del VIH y la importancia del uso del preservativo entre los jóvenes.

María Pía y su hijo Samuel lanzan mensaje sobre el VIH

En el video, María Pía recordó el momento que había contado días atrás en su programa, cuando aseguró haber escuchado a su hijo decir una frase que rápidamente se volvió viral. Tras mostrar ese fragmento, explicó que la historia había sido creada como parte de una iniciativa educativa. “Hace unos días, en ‘Sin más que decir’, conté algo sobre Samuel que generó mucha conversación. Esto lo trabajamos como parte de la campaña de concientización ‘Con condón no es lo mismo, es mejor’”, señaló.

La conductora aprovechó la ocasión para abrir el diálogo sobre un tema que, según reconoció, continúa siendo difícil de abordar en muchas familias. En ese sentido, hizo un llamado a los padres para conversar con sus hijos sobre sexualidad de forma abierta y responsable.

“Y hay algo que también me preocupa como mamá. A veces, hablar de sexualidad con nuestros hijos nos cuesta. No sabemos cómo empezar o sentimos que es una conversación incómoda. Pero no podemos dejar de hablar de estos temas y transmitirles que con condón es muchísimo mejor: más seguro, más tranquilo. Finalmente, te cuidas a ti y a la persona con la que estás. Por eso, con condón no es lo mismo”, expresó.

Por su parte, Samuel explicó qué lo motivó a sumarse a la campaña junto a su madre. El joven remarcó la preocupación que generan las cifras de contagio entre la población más joven y subrayó la importancia de promover la prevención.

“Porque cuando nos enteramos que el 47% de los nuevos casos de VIH en el Perú se dio en jóvenes de 15 a 29 años, no dudamos ni un minuto en sumarnos a esta campaña. Es fuerte pensar que sabiendo que existen estos riesgos, todavía hay tantas personas que no se cuidan siempre”, manifestó. El mensaje concluyó con una frase compartida entre madre e hijo que terminó dando sentido a la polémica historia comentada en el podcast. “Con condón no es lo mismo”, dijo Pía. “Es mejor”, completó Samuel.