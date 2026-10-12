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Tragedia en Áncash: auto cae a abismo tras choque y deja seis muertos, entre ellos una niña de 3 años

Un automóvil impactó contra una motocicleta en la carretera Pativilca-Huaraz y terminó cayendo a un abismo de 100 metros en el sector de Raquia. Cinco de las víctimas eran de la misma familia, y el único sobreviviente que iba en el vehículo fue un señor de 70 años.

Seis personas perdieron la vida en un trágico accidente en la carretera Pativilca-Huaraz, región Áncash, cuando un automóvil chocó con una motocicleta y cayó a un abismo.
Seis personas perdieron la vida en un trágico accidente en la carretera Pativilca-Huaraz, región Áncash, cuando un automóvil chocó con una motocicleta y cayó a un abismo. | Andina
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Seis personas fallecieron y otra resultó herida tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Pativilca-Huaraz, en la región Áncash. El siniestro se registró en el kilómetro 77 de esta vía, en el sector de Raquia, provincia de Bolognesi, cuando un automóvil chocó contra una motocicleta y posteriormente cayó a un abismo de aproximadamente 100 metros.

El vehículo involucrado es un automóvil de placa ASW-346, que terminó entre las rocas del barranco luego de la colisión. La motocicleta tenía la placa 4190-OD. Las circunstancias exactas que provocaron el impacto todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Cinco de las personas que murieron se encontraban dentro del automóvil. Fueron identificadas como Ricardo Carrasco Ochoa, de 51 años; Elia Eladia León Huerta, de 43; Rosa Rayda Cacha Torre, de 52; y las menores de iniciales I. G. C. L., de 3 años, y P. N. S. L., de 14. La sexta víctima mortal fue Rosmel Diego Alejo Reques, de 18 años, quien conducía la motocicleta involucrada en el accidente.

Seis personas perdieron la vida en un trágico accidente en la carretera Pativilca-Huaraz, región Áncash, cuando un automóvil chocó con una motocicleta y cayó a un abismo.

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Adulto mayor sobrevivió al accidente

Juan León Torre, de 70 años, fue el único sobreviviente que viajaba en el automóvil. Tras el accidente, fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud de Barranca para recibir atención médica.

El caso adquiere una particular dimensión familiar para el adulto mayor. León Torre perdió en el accidente a su hermana, su hija, su yerno y sus dos nietas, quienes se encontraban entre los ocupantes del automóvil.

La noticia generó consternación entre los residentes de Ticapampa, distrito de la provincia de Recuay de donde procedían las víctimas. La comunidad quedó afectada por la muerte de varios integrantes de una misma familia, entre ellos dos menores de edad.

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Autoridades investigan accidente

Luego del siniestro, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión y qué factores ocasionaron que el automóvil terminara en el barranco.

La investigación deberá determinar la secuencia del accidente y las circunstancias en las que se desplazaban el automóvil y la motocicleta antes del impacto. Las diligencias también permitirán establecer las responsabilidades que correspondan.

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