Víctor Piñán deja la vocería de Obras y su alterno Raúl Camargo asume el cargo
El cambio en la representación de la bancada ante la Junta de Portavoces se conoció luego de que Ricardo Belmont denunciara que Piñán intentó modificar el reglamento interno de Obras.
Víctor Piñán dejó de figurar como vocero titular de la bancada de Obras en la Junta de Portavoces, cargo que ahora ocupa su alterno, Raúl Camargo. La modificación se conoció después de que Ricardo Belmont denunciara un intento de Piñán por cambiar el reglamento interno del grupo parlamentario.
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