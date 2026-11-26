Camargo, quien es vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, asume la vocería de la bancada. Foto: composición LR

Camargo, quien es vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, asume la vocería de la bancada. Foto: composición LR

Víctor Piñán dejó de figurar como vocero titular de la bancada de Obras en la Junta de Portavoces, cargo que ahora ocupa su alterno, Raúl Camargo. La modificación se conoció después de que Ricardo Belmont denunciara un intento de Piñán por cambiar el reglamento interno del grupo parlamentario.

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