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Senamhi advierte descenso de temperatura hasta -15 °C en 49 provincias este 13 y 14 de octubre

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda abrigar especialmente a niños y adultos mayores, y tomar precauciones ante el frío intenso que se aproxima.

Las provincias afectadas incluyen Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h y poca nubosidad.
Las provincias afectadas incluyen Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h y poca nubosidad.Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre un descenso de las temperaturas que afectará a 49 provincias de ocho regiones del país este martes 13 y miércoles 14 de octubre. El pronóstico contempla temperaturas mínimas de hasta -15 °C en localidades de la sierra sur situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que las autoridades recomendaron adoptar medidas para proteger la salud.

El aviso meteorológico también prevé valores de entre 0 °C y -5 °C en zonas de la sierra central ubicadas sobre los 3.500 metros de altitud. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, poca nubosidad y un incremento de la temperatura durante el día, según la información difundida por el organismo meteorológico.

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¿Qué regiones y provincias serán afectadas por el descenso de temperatura este 13 y 14 de octubre?

La alerta del Senamhi comprende territorios de ocho regiones del país. Estas son las provincias incluidas en el aviso meteorológico:

  • Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.
  • Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
  • Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
  • Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
  • Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.
  • Moquegua: Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.
  • Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.
  • Tacna: Tacna, Candarave y Tarata.

Las temperaturas previstas varían según la altitud de cada localidad. En las zonas de la sierra sur situadas por encima de los 4.000 metros, los valores mínimos podrían alcanzar los -15 °C, mientras que en sectores de la sierra central ubicados sobre los 3.500 metros se esperan registros de entre 0 °C y -5 °C.

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Indeci recomienda abrigar a niños y adultos mayores ante las bajas temperaturas

Ante el pronóstico de frío intenso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente para proteger a niños y adultos mayores. Entre las principales recomendaciones figura utilizar ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros, además de cubrir la cabeza, el rostro y la boca para disminuir la exposición al aire frío.

La entidad también aconsejó evitar los cambios bruscos de temperatura y consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos, incluidas frutas y verduras. Asimismo, recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano si aparecen síntomas de una infección respiratoria y conservar los alimentos y el agua potable en lugares seguros.

El Indeci recordó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de las zonas comprendidas en el aviso meteorológico. Esta labor incluye la coordinación con las autoridades regionales y locales para organizar las acciones necesarias frente a las condiciones previstas para el 13 y 14 de octubre.

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