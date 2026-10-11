Papa León XIV será operado del pulmón y permanecerá hospitalizado: ¿está en riesgo su visita al Perú en noviembre?

El papa León XIV será operado en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. La intervención médica, anunciada por el propio pontífice de 71 años tras el rezo del Ángelus, genera interrogantes sobre su primera gira apostólica por Sudamérica, que incluye una visita al Perú prevista para noviembre de 2026.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha informado sobre la cancelación ni la postergación del recorrido, programado del 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, fuentes del Vaticano citadas por RPP señalaron que la continuidad del viaje dependerá de la evolución del papa después de la cirugía y de las indicaciones médicas. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, indicó que el procedimiento se realizará durante los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posterior duraría aproximadamente una semana.

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¿Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV?

Según informó Vatican News, medio oficial de comunicación del Vaticano, la operación se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli, en Roma. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posterior duraría aproximadamente una semana.

El pontífice explicó que sus médicos detectaron el nódulo durante unas revisiones recientes y recomendaron extirparlo. La lesión fue identificada en una fase temprana y se encuentra bien delimitada, según detalló el propio León XIV al término del Ángelus.

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado", señaló el papa ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

El Santo Padre agregó que tomó la decisión de operarse siguiendo las recomendaciones de los especialistas. "Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", manifestó.

Al finalizar su mensaje, León XIV agradeció a los fieles por su cercanía espiritual y pidió que lo acompañaran con sus oraciones. "¡Me encomiendo a sus oraciones!", expresó antes de despedirse.

¿El papa León XIV viajará al Perú en noviembre?

La principal incógnita es si el periodo de recuperación permitirá al pontífice cumplir con su agenda internacional. De acuerdo con fuentes del Vaticano citadas por RPP Noticias, la decisión dependerá de cómo evolucione después de la operación. Entre los factores que deberán evaluarse figuran las exigencias de un desplazamiento intercontinental, las condiciones del viaje en avión y los cambios de temperatura durante su recorrido por Sudamérica.

Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme una modificación de las fechas previstas para la visita a Uruguay, Argentina y Perú. La gira apostólica está programada del 6 al 17 de noviembre de 2026, aunque su realización estará sujeta a la evolución médica del pontífice y a las recomendaciones de sus especialistas.

El periodista Sergio Mora, corresponsal de RPP Noticias en el Vaticano, señaló que León XIV pidió oraciones por su próximo viaje al Perú. Para Mora, este gesto apunta a que el recorrido sigue entre los planes del papa, aunque reconoció que una eventual complicación posterior a la cirugía podría cambiar el escenario.

El corresponsal consideró que el tiempo disponible hasta noviembre podría permitir la recuperación del pontífice. Sin embargo, esta apreciación corresponde a su interpretación y no constituye una confirmación médica ni un pronunciamiento oficial de la Santa Sede sobre la realización del viaje.

Vaticano todavía no anuncia cambios en la agenda papal

La operación se produce mientras continúan las expectativas por la primera visita de León XIV a Sudamérica desde que asumió el pontificado en mayo de 2025. El recorrido contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú, países que aguardan detalles sobre la agenda y los preparativos de la visita.

La Santa Sede confirmó la intervención en el Policlínico Gemelli y estimó una hospitalización de aproximadamente una semana, pero no comunicó un cronograma definitivo para la reanudación de las actividades públicas del pontífice ni anunció cambios en sus compromisos internacionales.

Por ello, la continuidad del viaje al Perú dependerá de la recuperación de León XIV y de las indicaciones de su equipo médico. Mientras no exista una comunicación oficial que modifique el itinerario, no corresponde dar por confirmada una postergación o cancelación de la visita.