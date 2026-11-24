Oleajes anómalos causan daños en el litoral peruano y obligan a cerrar 95 puertos: estarán presentes hasta el 27 de noviembre El fenómeno viene generando daños a la infraestructura pública, restricciones al tránsito y afectación en negocios locales. La Dicapi advirtió que los oleajes irregulares persistirán hasta el 27 de noviembre y recomendó tomar precauciones.

Noventa y cinco puertos permanecen cerrados en el litoral peruano debido a los oleajes anómalos que golpean la costa, según informó la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Del total, 28 corresponden al litoral norte, 50 al centro y 17 al sur, de acuerdo con el reporte actualizado a las 7.40 p. m. del lunes 23 de noviembre.

En las últimas horas, el fenómeno generó daños a la infraestructura en diversos puntos del litoral, obligó a restringir el tránsito en algunas zonas, afectó negocios locales y dejó un desaparecido, según los primeros reportes. Se prevé que el evento se extienda hasta el viernes 27 de noviembre.

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Daños en la Costa Verde y un desaparecido en Barranca

En las playas Redondo y Waikiki de Miraflores, en la Costa Verde, el fuerte oleaje sobrepasó los muros de contención y provocó afectaciones en el malecón. Varios postes de alumbrado público fueron derribados, las veredas quedaron dañadas y el tránsito vehicular tuvo que ser restringido.

La caída de un poste eléctrico y el colapso de parte de la vereda frente a la playa Waikiki ocurrió a aproximadamente 100 metros antes de llegar al Club Tennis Las Terrazas. Dos postes de telecomunicaciones de la empresa Claro también se vieron comprometidos y uno de ellos cayó hacia la playa.

Dos postes de telecomunicaciones de la empresa Claro fueron afectados por los oleajes anómalos y uno de ellos cayó hacia la playa Waikiki.

El evento en la Costa Verde también llevó a la Municipalidad Provincial del Callao a disponer de manera preventiva el cierre temporal de la vía expresa en el sentido de norte a sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, mientras continúe vigente la alerta por los oleajes irregulares.

En tanto, en la provincia de Barranca, región Lima, cuatro playas fueron cerradas debido al gran tamaño de las olas. Pese a las advertencias, un bañista de 27 años ingresó al mar y permanece desaparecido, según se informó la noche del último lunes.

Infraestructura y negocios afectados en el norte y sur

El norte peruano también se vio afectado. En La Libertad, el histórico malecón de Pacasmayo sufrió daños debido a la fuerza de las olas que arrastraron piedras desde la orilla. Además, en el muelle de Huanchaco, en Trujillo, las olas desprendieron varias tablas de su estructura y derribaron un poste de alumbrado público.

Las playas de Pisco, en Ica, y el balneario de Zorritos, en Tumbes, también reportaron daños por el incremento de la fuerza de las olas. En la región del sur, el agua alcanzó calles próximas a las costas y redujo las zonas de arena, mientras que en el norte la fuerza del mar comprometió las estructuras de hoteles y restaurantes instalados cerca de la orilla.

Todo el litoral de Tumbes estuvo movido, pero se vio más en Zorritos, donde afectó a restaurantes, hoteles y viviendas situadas a menos de 50 metros del mar.

Oleajes anómalos se extenderán hasta el viernes

Según la Dicapi, los oleajes irregulares estarán presentes en el litoral peruano hasta el viernes 27 de noviembre y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el noroeste y suroeste, respectivamente.

Ante ello, el organismo recomendó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.

Anomalías por El Niño agravan impacto

La Dicapi informó que actualmente el nivel del mar presenta anomalías positivas significativas, asociadas a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero. Esto viene generando elevaciones del nivel del mar por encima de sus valores normales en determinados sectores del litoral.

Esta condición, sumada a los oleajes anómalos pronosticados, podría incrementar considerablemente su impacto en las zonas costeras, elevando el riesgo de inundación y erosión, especialmente en sectores con playas de poca pendiente y mayor exposición al oleaje.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra exhorta a toda la población costera y a las personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.