Fuerte oleaje golpea Zorritos: 15 negocios turísticos afectados y pérdidas de S/ 500.000 en Tumbes Hoteles, restaurantes y otros establecimientos del balneario de Zorritos sufrieron daños por el avance del mar. La Marina advirtió que los oleajes anómalos de fuerte intensidad continuarán hasta el domingo 29 de noviembre.

Al menos 15 de los 62 establecimientos turísticos en Zorritos, Tumbes, se vieron afectados por fuertes oleajes, causando pérdidas económicas de aproximadamente S/ 500.000. | Difusión

Al menos 15 de los 62 establecimientos turísticos en Zorritos, Tumbes, se vieron afectados por fuertes oleajes, causando pérdidas económicas de aproximadamente S/ 500.000. | Difusión

Al menos 15 de los 62 establecimientos turísticos ubicados en el balneario de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes, resultaron afectados por los fuertes oleajes registrados durante los últimos días. Los daños comprometen a hoteles, restaurantes y otros negocios vinculados al turismo, mientras el ingreso del mar continúa poniendo en riesgo la infraestructura ubicada cerca de la playa.

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes, Wilmer Rigoberto Seminario Gonzales, informó que la emergencia obligó a suspender las actividades turísticas en Zorritos y generó pérdidas económicas que alcanzarían aproximadamente los S/ 500.000.

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Según explicó el funcionario, el impacto no solo alcanza a los propietarios de los establecimientos, sino también a trabajadores y otros negocios que dependen del movimiento turístico en este balneario.

El mar continúa socavando los locales

La fuerza del oleaje ha provocado que el agua ingrese hasta las bases de algunos establecimientos turísticos. Ante esta situación, maquinaria pesada viene trabajando en la zona afectada con la colocación de rocas que buscan funcionar como una especie de muro de contención frente al avance del mar.

Sin embargo, el oleaje continúa generando socavación y mantiene en riesgo la infraestructura instalada en primera línea de playa.

Personal de la Marina de Guerra del Perú también se acercó a los propietarios de hoteles, restaurantes y otros negocios para brindar recomendaciones sobre los materiales que deben utilizarse en los trabajos de contingencia, con el objetivo de evitar que estas intervenciones comprometan la seguridad de las playas y de los bañistas.

Seminario cuestionó, no obstante, que algunos empresarios no estén tomando en cuenta las recomendaciones formuladas por las autoridades.

Advierten riesgo por construcciones cerca del mar

El titular de la Dircetur Tumbes señaló que la actual emergencia también evidencia el riesgo de haber construido infraestructura turística en zonas próximas al mar.

Según explicó, años atrás el mar llegó a retirarse alrededor de 400 metros, situación que fue aprovechada por algunos empresarios para levantar locales turísticos. El funcionario sostuvo que estas construcciones no consideraron la posibilidad de que el mar recuperara posteriormente su espacio natural.

La situación actual, afirmó, muestra las consecuencias de esa ocupación y representa además un riesgo para los turistas que acuden a la zona.

Oleaje continuará hasta el domingo 29

De acuerdo con la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos de fuerte intensidad continuarán afectando el litoral de Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre.

Mientras persista esta condición, los establecimientos ubicados frente al mar permanecerán expuestos a nuevos daños, en tanto continúan las labores de contingencia en Zorritos.