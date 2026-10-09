Papa León XIV en Chiclayo: preparan plan de seguridad ante llegada de más de 1 millón de peregrinos

El plan de seguridad incluirá rutas de evacuación y servicios para los asistentes. Se evaluarán equipos y condiciones en restaurantes y hoteles, con plazos para su finalización antes de octubre.

El plan de seguridad incluirá rutas de evacuación y servicios para los asistentes. Se evaluarán equipos y condiciones en restaurantes y hoteles, con plazos para su finalización antes de octubre. Foto: composición LR

Más de un millón de peregrinos y feligreses llegarían a las Pampas de Pimentel para participar en la misa multitudinaria que ofrecerá el papa León XIV en Chiclayo. Ante esta convocatoria, la Municipalidad Provincial de Chiclayo intensifica las evaluaciones para definir las medidas de seguridad que se aplicarán durante la visita del Pontífice.

El trabajo contempla tanto el espacio donde se desarrollará la celebración como los lugares incluidos en el recorrido de León XIV. La planificación está a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuyos especialistas deberán completar y documentar los planes de seguridad dentro del plazo establecido por la comisión del Vaticano, que vence antes de finalizar octubre.

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Papa León XIV en Chiclayo: estas son las zonas que serán inspeccionadas antes de su llegada

Jesús Yesquén Bances, responsable del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, informó a la Agencia Andina que las inspecciones abarcarán distintos puntos vinculados con las actividades del Papa. Entre ellos figuran la Iglesia Santa María Catedral, el Obispado, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, el colegio Santo Toribio y el Santuario Nuestra Señora de la Paz.

El Cercado de Chiclayo también tendrá un control especial durante las jornadas previas. El perímetro formado por las avenidas Sáenz Peña, Bolognesi, Luis Gonzales y Pedro Ruiz será cercado. Además, se prepara un registro de residentes y comerciantes para facilitar su ingreso mediante mecanismos de identificación.

La municipalidad dispone de 38 inspectores de Defensa Civil para estas labores. El personal incluye especialistas que también brindarán apoyo a la Municipalidad Distrital de Zaña en la evaluación de los puntos contemplados dentro del recorrido del Santo Padre.

Misa en las Pampas de Pimentel: preparan rutas de evacuación, accesos y servicios para más de un millón de asistentes

La magnitud de la convocatoria obliga a definir rutas de evacuación, vías de salida, zonas de estacionamiento y accesos peatonales en las Pampas de Pimentel. Según explicó Yesquén, los asistentes podrían desplazarse hasta siete kilómetros de ida y otros siete de retorno, por lo que estos recorridos forman parte de la planificación de seguridad.

Las inspecciones también incluirán los equipos de sonido, grupos electrógenos, transformadores y otros componentes que puedan representar riesgos eléctricos. A ello se sumará la evaluación de aforos, servicios higiénicos y manejo de residuos sólidos en los espacios destinados a recibir a los visitantes.

Durante los dos días previos a la llegada del Papa se contempla instalar nueve pantallas gigantes y desarrollar actividades musicales. Defensa Civil revisará además las condiciones de restaurantes, hoteles y otros servicios que atenderán a los peregrinos. Todos los planes deberán estar concluidos, aprobados y debidamente documentados antes de que termine octubre, de acuerdo con el plazo fijado por la comisión del Vaticano.