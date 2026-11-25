Durante su intervención en el CADE Ejecutivos 2026, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, señaló que no tomará posición sobre el debate de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el padrón que permite a pequeños mineros y mineros artesanales operar mientras tramitan su formalización, ante la propuesta de extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2029. "Me toca ser presidente y ser imparcial en estos aspectos".

Al abordar el debate del Reinfo y los planteamientos de dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) para hacer permanente el régimen, Reto señaló que desconocía ese pedido sobre la permanencia del registro.

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Además, indicó que su prioridad está en el fenómeno El Niño, aunque sostuvo que revisará la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) cuando finalice el CADE.

Al ser consultado sobre el riesgo de que el registro sirva para circular con explosivos o armas sin control, Reto respondió que debe existir una trazabilidad sobre esos insumos, así como del mercurio y la dinamita.

Luego, al referirse a su papel en la Cámara, admitió que su postura puede verse como una posición cómoda, pero insistió en que su cargo no le permite inclinarse hacia ningún lado. "No puedo yo ir para un lado o para el otro, no puedo, es lo que me toca".

Pese a que en otros temas, como la abolición de las leyes declarativas, Reto fijó una postura, el titular de la Cámara de Diputados sostuvo que cada comisión define el dictamen que emite y descartó intervenir en ese proceso.

El proyecto que amplía el Reinfo hasta 2029 y protestas en Lima

La diputada Amalia Emilia Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley para modificar el Decreto Legislativo 1293 y ampliar el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2029 o hasta que entren en vigor la Ley MAPE y su reglamento.

El plazo actual del Reinfo vence el 31 de diciembre de 2026 y la iniciativa busca evitar un vacío regulatorio desde el 1 de enero de 2027 para los pequeños productores y mineros artesanales que aún tramitan su formalización.

El proyecto indica que la falta de acuerdos sobre la Ley MAPE ha generado sucesivas prórrogas y cuestiona los retrasos administrativos.

Según el documento, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) acumula cerca de 27.000 expedientes de instrumentos de gestión ambiental sin evaluar, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) registraba 1.117 solicitudes de opinión técnica pendientes al 17 de agosto de 2026 y el Minem formalizó solo a 60 administrados entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de julio de 2026.

En esa línea, la propuesta plantea que el Minem y los gobiernos regionales simplifiquen trámites, brinden acompañamiento técnico y refuercen la supervisión ambiental y social.

El proyecto también cita cifras atribuidas a la Sunat según las cuales los inscritos en el Reinfo aportaron S/1.155 millones entre enero y octubre de 2024 y S/1.792 millones en el mismo periodo de 2025.

En paralelo al debate parlamentario y a la cita en CADE Ejecutivos 2026, miles de mineros artesanales de la Confemin llegaron desde distintas regiones y ocuparon la avenida Abancay en el Centro de Lima el último martes, en el segundo día consecutivo de movilizaciones iniciadas el lunes 23 de noviembre, para exigir garantías para continuar con sus actividades ante el vencimiento del registro.