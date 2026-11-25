

*Hoy teje Diana Miloslavich Túpac, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En 1981, feministas con experiencias y luchas comunes se reunieron en Bogotá en el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Parar la violencia contra las mujeres fue su agenda central. Allí nació el #25N, en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960. Naciones Unidas reconoció la fecha en 1999.

35 años después de Bogotá, la movilización Ni Una Menos del 13 de agosto de 2016 marcó un giro histórico. Medio millón de personas salieron a las calles en Lima y regiones. El Estado amplió sus compromisos, sobre todo en presupuesto público, y una nueva generación le puso un alto al machismo.

Necesitamos cambios profundos para que la mitad de la humanidad viva libre de violencias, pero hemos chocado con grandes intereses conservadores y hoy enfrentamos retrocesos inimaginables para cuatro generaciones.

¿Qué propone el nuevo gobierno en sus primeros 100 días? Una reestructuración vacía del MIMP, una arquitectura de género desmontada, falta de transparencia y desconocimiento de los compromisos asumidos en Beijing (1995). Es inadmisible que la mitad del país y de la humanidad siga viviendo desigualdades que se expresan en violencias machistas y patriarcales. En nuestro país se legitiman la tolerancia, la inercia y la irresponsabilidad.

En el Perú, las tasas de feminicidio no han bajado. Seguir casos como el de Mariella Baca en Chiclayo o el de Solsiret Rodríguez en Lima es como ver películas de terror. ¿Cómo puede el sistema de justicia seguir de espaldas a las mujeres? Cada 41 minutos desaparece una niña o adolescente, y no se sabe si detrás hay trata, feminicidio o violación. El sistema tiene que cambiar. Es antiguo, estereotipado y burocrático. Nos toca seguir luchando unidas para que ninguna mujer, niña o adolescente sea violentada.