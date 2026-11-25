Acribillan a chofer de combi en SJM pese a pagar S/15: otro conductor fue asesinado en el mismo punto Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, recibió un disparo en el hombro cuando conducía una unidad de San Genaro por Pamplona Alta. Familiares denuncian que los transportistas siguen siendo amenazados.

Un nuevo ataque armando contra el transporte público tuvo lugar el 25 de noviembre en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejando a un conductor herido de un disparo. | Difusión

Un nuevo ataque armando contra el transporte público tuvo lugar el 25 de noviembre en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, dejando a un conductor herido de un disparo. | Difusión

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró este miércoles 25 de noviembre en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores (SJM). El conductor de una combi de la empresa San Genaro fue baleado mientras realizaba su recorrido por la avenida Solidaridad, en el sector Miguel Grau. El trabajador, identificado como Jaime Yactayo Acuña, de 58 años, recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado al Hospital María Auxiliadora.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cuando la unidad circulaba con pasajeros. Un sujeto que se desplazaba en una motocicleta se acercó a la combi y disparó hasta tres veces contra la cabina del conductor. Luego huyó del lugar.

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Yactayo fue auxiliado y llevado de emergencia al hospital, donde recibió atención médica. Según sus familiares, se encuentra estable.

Ataque ocurre pese al pago diario de cupos

Familiares del conductor denunciaron que los trabajadores de la empresa San Genaro vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones desde hace más de un año. Según su testimonio, los transportistas entregan S/15 diarios por cada unidad, pero los pagos no han impedido que continúen los ataques.

“Mi papá paga 15 soles diario e igual le han disparado”, relató una de sus familiares a medios de comunicación.

La denuncia cobra mayor gravedad debido a que, según los familiares, hace menos de 15 días otro conductor de la misma empresa fue asesinado en el mismo punto y bajo circunstancias similares. Señalaron que en ambos casos habría intervenido un sujeto movilizado en motocicleta.

Además, otro trabajador habría recibido recientemente un sobre que contenía una bala y un mensaje amenazante. Los delincuentes también habrían exigido un nuevo pago de S/1.000 por cada vehículo.

La empresa San Genaro tendría más de 45 trabajadores, quienes, según sus familiares, han denunciado reiteradamente amenazas relacionadas con el cobro de cupos.

Policía investiga ataque contra chofer

Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y acordonaron el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Personal especializado quedó a cargo de la búsqueda de evidencias que permitan identificar al autor de los disparos.

Hasta el momento, el móvil del ataque se encuentra en investigación. Las denuncias de los familiares apuntan a un posible caso de extorsión, pero corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias y responsabilidades.

El nuevo atentado vuelve a poner en evidencia la situación de riesgo que enfrentan los trabajadores del transporte público en Lima, particularmente en zonas donde los conductores denuncian cobros de cupos y amenazas contra sus unidades.