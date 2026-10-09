León XIV entregará la Rosa Papal a la Virgen de Belén durante su visita al Cusco

El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre, donde entregará la Rosa Papal a la Virgen de Belén y se reunirá con jóvenes en Sacsayhuamán. | Composición LR

El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre, donde entregará la Rosa Papal a la Virgen de Belén y se reunirá con jóvenes en Sacsayhuamán. | Composición LR

El papa León XIV entregará la denominada Rosa Papal a la imagen de la Virgen de Belén durante su visita a Cusco, programada para el próximo 15 de noviembre. La actividad formará parte de su agenda en la Ciudad Imperial, donde también sostendrá un encuentro con jóvenes creyentes en la explanada de Sacsayhuamán.

La visita del sumo pontífice a Cusco se realizará en el marco de su recorrido apostólico por el Perú, que comenzará el 11 de noviembre en Lima y continuará por el Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Le darán las llaves de la ciudad

De acuerdo con el itinerario anunciado por la Arquidiócesis de Cusco, León XIV llegará durante la mañana al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, donde será recibido por autoridades locales, que le entregarán las llaves de la ciudad.

Posteriormente, se trasladará en el papamóvil hasta la explanada de Sacsayhuamán, donde se reunirá con jóvenes católicos y entregará la Rosa Papal a la Virgen de Belén, una de las imágenes religiosas veneradas por los fieles cusqueños.

Papa León XIV rezará el Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco

Tras las actividades en Sacsayhuamán, el papa se dirigirá a la Plaza Mayor de Cusco para rezar el Ángelus, oración que tradicionalmente dirige al mediodía desde el Vaticano.

Asimismo, bendecirá y entregará un sudario con oraciones papales al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha de los Temblores, una de las principales imágenes de devoción religiosa de la región.

El monseñor Israel Condorhuamán, vicario de la Arquidiócesis de Cusco, detalló que, después de estas actividades, el pontífice retornará al aeropuerto para continuar su viaje hacia Pucallpa, siguiente destino de su recorrido.

Ante su llegada, las autoridades locales mantienen reuniones de coordinación para organizar el recibimiento del papa, facilitar el desplazamiento de la comitiva del Vaticano y garantizar las condiciones para la participación de los fieles durante su estadía en la ciudad.