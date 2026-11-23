Chantal Toledo, hija mayor de Alejandro Toledo, reaparece y solicita arresto domiciliario para el expresidente por motivos de salud Durante una entrevista, Chantal reveló que su padre enfrenta múltiples problemas de salud, incluyendo cáncer de próstata, hipertensión y depresión.

Chantal Toledo se pronunció sobre la salud de su padre, el expresidente Alejandro Toledo, y solicitó arresto domiciliario por su estado delicado.

Chantal Toledo se pronunció sobre la salud de su padre, el expresidente Alejandro Toledo, y solicitó arresto domiciliario por su estado delicado. Foto: Panamericana/Composición LR

Chantal Toledo volvió a pronunciarse públicamente sobre la situación de su padre, el expresidente Alejandro Toledo, y pidió que las autoridades evalúen la posibilidad de otorgarle arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud. La hija mayor del exmandatario regresó al Perú después de varios años de distanciamiento familiar y retomó el contacto con él mediante visitas al penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 20 años por corrupción.

Durante una entrevista con Milagros Leiva en el programa Sin Rodeos, Chantal explicó que su principal preocupación es que su padre no reciba la atención médica que necesita mientras permanece recluido. Por ello, dirigió su solicitud a la presidenta Keiko Fujimori y a las autoridades competentes. También aclaró que no busca un indulto ni modificar la sentencia judicial, sino que el exmandatario pueda recibir tratamiento especializado en su domicilio.

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Alejandro Toledo tendría cáncer de próstata y otras enfermedades, según su hija

Entre los problemas médicos que Chantal mencionó figuran el cáncer de próstata, hipertensión arterial crónica y enfermedad renal crónica. A estas condiciones se suman dificultades para caminar y un cuadro de depresión. Según explicó, los diagnósticos están documentados y la defensa legal de su padre ya presentó los informes médicos ante las autoridades correspondientes.

La hija del expresidente también manifestó su temor por el estado emocional de Toledo. Durante la entrevista hizo referencia a un episodio registrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el que, según relató, el exmandatario habría expresado pensamientos suicidas. Asimismo, cuestionó que el penal cuente con los especialistas y equipos necesarios para atender sus distintas afecciones. “Yo tengo mucho miedo de que en cualquier momento me llamen de Barbadillo y me digan que su padre ha tenido un ataque cardíaco, un derrame cerebral, y que se muera en la cárcel”, declaró.

Chantal Toledo revela cómo encontró a su padre tras regresar al Perú

La hija mayor de Alejandro Toledo, de 44 años, contó que lleva aproximadamente un mes en el país y que ya visitó a su padre en varias oportunidades. Durante esos encuentros observó dificultades que, según su testimonio, antes no presentaba: problemas para recordar conversaciones recientes, repetición de ideas y falta de equilibrio al caminar. Incluso señaló que necesita ayudarlo a levantarse de una silla y realizar algunas actividades cotidianas.

Sobre el reencuentro, Chantal recordó que ambos terminaron llorando y mantuvieron una conversación que calificó como profunda. También reconoció que ahora siente que ha asumido un papel de cuidadora, aunque le preocupa no poder acompañarlo permanentemente. Al referirse a la situación familiar, comentó que no tiene inconvenientes en conocer a Zaraí Toledo y que tiene entendido que ella también visitó al expresidente en una ocasión.