Terror para inmigrantes | Padre e hija de nacionalidad mexicana fueron detenidos violentamente en un aeropuerto de EE.UU.: Las imágenes son aterradoras Pese a que el padre y su hija llevaban viviendo en EE.UU. desde hace varios años, ellos fueron detenidos por los agentes migratorios en el aeropuerto de Seattle.

Recientemente, el arresto de un padre mexicano y su hija por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Seattle ha reavivado el temor sobre los operativos migratorios en estos lugares. El violento arresto quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

Padre e hija fueron detenidos violentamente en el aeropuerto de Seattle

El incidente ocurrió el sábado cuando el padre y su hija estaban esperando el vuelo de Alaska Airlines hacia Los Ángeles en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. En los videos que grabaron los pasajeros, se puede ver a los agentes migratorios sin insignias visibles y pantalones color caqui forcejeando con una persona en el suelo.

Oli Catala, abogada de las dos personas, dijo a AP que tanto el padre como la hija vivían en Estados Unidos desde 2025 y ambos poseen solicitudes de asilo en trámite. Además, ninguno tiene antecedentes penales, aseguró la letrada. "Han hecho todo correctamente, y son personas educadas", afirmó Catala. También señaló que la joven estudió en la universidad y trabajó para una organización sin fines de lucro.

La joven fue arrestada pese a que está casada con un ciudadano estadounidense y presentó documentos para ajustar su estatus migratorio.

ICE se pronunció sobre la violenta detención de los inmigrantes

Por su parte, el ICE ofreció otra explicación distinta a la otorgada por la abogada del padre de familia y su hija. A través de un comunicado, la agencia informó que sus agentes arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano, debido a que habría permanecido en el país más tiempo del autorizado por su visa, de esa manera violó las leyes migratorias estadounidenses.

Además, este operativo también terminó con la detención de Sofía Hernández Mejía, de alrededor de 25 años. El ICE indicó que la mujer, originaria también de México, habría excedido el periodo permitido por su visa. La agencia agregó que ella también estaría enfrentando cargos por agredir a un agente federal, luego de que presuntamente arrojó un café caliente a los oficiales.

Sin embargo, la abogada ofreció una versión distinta de lo ocurrido, pues si bien confirmó que su clienta llevaba una taza de café, ella solo habría reaccionado al forcejeo y el temor que le causó ver acercarse a personas sin uniformes identificables. "Cuando alguien se te viene encima, vas a soltar una taza de café", explicó.

Por último, ambos mexicanos permanecen, tras ser detenidos por el ICE, en el Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste, en Tacoma.