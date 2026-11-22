Chats de proveedores revelan que Cancillería conocía de las fallas técnicas hasta dos días antes de la misa del papa León XIV Mensajes indican que, dos días antes del evento, se advirtió sobre el abastecimiento de combustible para los grupos electrógenos, necesarios para el sonido y la imagen.

El pasado 16 de noviembre la misa religiosa fue criticada por las fallas técnicas en la organización. Foto: Composición/LR

El pasado 16 de noviembre la misa religiosa fue criticada por las fallas técnicas en la organización. Foto: Composición/LR

Chats internos entre proveedores y representantes de la organización de la misa del papa León XIV en la Base Las Palmas revelan que la Cancillería habría tenido conocimiento de las fallas técnicas de imagen y sonido antes del evento, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el reportaje periodístico, el sábado 14 de noviembre, dos días antes de la misa, ya existían advertencias sobre el abastecimiento de combustible para los grupos electrógenos. En uno de los mensajes se pidió a los proveedores adelantar esta tarea debido a que realizarla el mismo día del evento sería complicado.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Se ha apagado el grupo electrógeno, la P3 no tiene corriente, está apagado… Se ha apagado (…) Se fue el grupo electrógeno, no está dando energía ni a la pantalla, ni la prensa (…) Las llaves, se fue este grupo también, todo está apagado (…) Tampoco tiene energía", se lee en las conversaciones.

"El grupo está apagado y es un grupo principal que lleva señal Mattos. Ayer estuvo fallando y está muerto y no tiene backup", señala otro de los mensajes. "No prende Dennis. Pantalla 40, pantalla 39, pantalla 38, pantalla 37. Para prender y probar pantallas", revela otro. "Dime. Con Marcelo, él está ahí con un técnico más. Te he dejado a 2 a tu disposición para que atiendan los grupos", reclama otro mensaje. "¿Y los demás? ¿Qué demás? Personal", dice otro.

Por estos servicios de sonido, pantallas y energía eléctrica, según los contratos revelados, la Cancillería dirigida por Carlos Espá gastó más de S/11 millones.

Otro de los mensajes también revela que, dos días antes, se había dado la orden para que los distintos proveedores se abastecieran de combustible. Sin embargo, el lunes 16 a las 2.00 a. m., se dio una indicación sobre el acceso a las zonas de trabajo.

"Buenas noches, para informar que este carnet no da acceso a ninguna área. Todos los accesos son en base a pulseras y los colores estipulados por la empresa Megashow", señala un chat. "Buenas noches, están con la misma situación. Se tiene que permitir el acceso con las credenciales oficiales del evento. Igual por Integratel", indica otro mensaje.

No obstante, a las 4.00 a. m. los problemas continuaban. "No dan acceso. Continúa la restricción".