Richard Concepción sobre demanda civil de Ollanta Humala en su contra: “Es una persecución” El exmagistrado resaltó que su decisión fue validada en dos instancias. La primera en el tribunal superior integrado por tres magistrados y luego por cinco integrantes de la Corte Suprema.

Richard Concepción sobre demanda civil de Ollanta Humala en su contra: “Es una persecución”

Richard Concepción sobre demanda civil de Ollanta Humala en su contra: “Es una persecución”

El exjuez Richard Concepción Carhuancho calificó de “persecución” la demanda civil que alista el expresidente Ollanta Humala para obtener una indemnización por la prisión preventiva que cumplió durante el proceso por el caso Aportes de Campaña.

El exmagistrado resaltó, en diálogo con RPP, que su decisión fue validada en dos instancias. La primera en el tribunal superior integrado por tres magistrados y luego por cinco integrantes de la Corte Suprema.

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“A mí, en el caso de la indemnización por daños y perjuicios, en cuanto a la prisión preventiva, al único que se está demandando es a mi persona. Es decir, no se ha dicho nada de la sala que confirmó mi decisión ni de la Corte Suprema que ratificó”, declaró.

Y agregó: “¿Qué cosa quiere decir eso? Que es una persecución"“.

Además, contó que Humala exige una reparación civil de S/2 millones, una solicitud que considera “carece de fundamento”.

Sumado a ello negó que la condición de expresidente haya influido en la orden de prisión preventiva que dictó contra el expresidente.

“Yo considero que la justicia debe ser igual para todos sin distinción”, indicó.

Previamente, Juan Carlos Portugal, abogado de Ollanta Humala, aseguró que se presentará la acción legal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y los fiscales Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, quienes estuvieron a cargo de la investigación.