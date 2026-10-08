Confirmado | Estadio Nacional recibirá al papa León XIV: encuentro con jóvenes será el 12 de noviembre

El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú

El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú Foto: composición LR

El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional el jueves 12 de noviembre, durante su visita al Perú. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, confirmó que este recinto será escenario de una de las principales actividades del pontífice en su segundo día de permanencia en el país.

“En la tarde (del jueves 12 de noviembre) se tiene el encuentro con los jóvenes que se está preparando de forma muy linda. Se está realizando una coreografía y preguntas de los jóvenes. Esto será una cosa apoteósica, preciosa, y va a ser en el Estadio Nacional”, afirmó a TV Perú.

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La actividad había sido contemplada inicialmente en el Estadio Monumental. Sin embargo, finalmente se optó por el Estadio Nacional, debido a que ofrece mejores condiciones para desarrollar pastoralmente el encuentro con los jóvenes.

El cardenal Castillo señaló que durante la actividad se prevé una participación de los jóvenes mediante una coreografía y preguntas dirigidas al pontífice.

¿Cuál será la agenda de León XIV en Lima?

El papa León XIV llegará al Perú aproximadamente a las 5.30 p. m. del miércoles 11 de noviembre. Será recibido en la Base Aérea del Callao y, alrededor de las 6.15 p. m., participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

Después se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8.00 p. m., tendrá un encuentro con las autoridades.

El jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, León XIV se reunirá a las 9.30 a. m. con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, participará en una celebración en la Catedral de Lima, con la presencia de alrededor de 1.500 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

Según explicó Castillo, la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne del pontífice a la Catedral de Lima. En el templo también estarán las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.

'Abramos el corazón': lema de la visita

El cardenal Carlos Castillo informó que 'Abramos el corazón' es el lema de la visita del papa León XIV al Perú. Según explicó, la expresión representa el proceso de renovación que vive la Iglesia.

“Estamos viviendo un gran proceso generalizado de conversión, de aprendizaje de una manera de vivir la vida cristiana renovada, mucho más cercana a las necesidades de los demás, mucho más fraterna”, manifestó.

Como parte de las últimas actividades de la visita, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada a la Base Aérea Las Palmas para la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre.