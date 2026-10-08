Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Confirmado | Estadio Nacional recibirá al papa León XIV: encuentro con jóvenes será el 12 de noviembre

El cardenal Carlos Castillo confirmó que el encuentro tuvo que cambiar de lugar, dejando atrás el Estadio Monumental por mejores condiciones en el Estadio Nacional. Se anticipa una experiencia inolvidable para los asistentes.

El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú
El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al PerúFoto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional el jueves 12 de noviembre, durante su visita al Perú. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, confirmó que este recinto será escenario de una de las principales actividades del pontífice en su segundo día de permanencia en el país.

“En la tarde (del jueves 12 de noviembre) se tiene el encuentro con los jóvenes que se está preparando de forma muy linda. Se está realizando una coreografía y preguntas de los jóvenes. Esto será una cosa apoteósica, preciosa, y va a ser en el Estadio Nacional”, afirmó a TV Perú.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

La actividad había sido contemplada inicialmente en el Estadio Monumental. Sin embargo, finalmente se optó por el Estadio Nacional, debido a que ofrece mejores condiciones para desarrollar pastoralmente el encuentro con los jóvenes.

El cardenal Castillo señaló que durante la actividad se prevé una participación de los jóvenes mediante una coreografía y preguntas dirigidas al pontífice.

Puedes ver

Papa León XIV en Perú: se reunirá con las comunidades quechuahablantes durante visita a Cusco

lr.pe

¿Cuál será la agenda de León XIV en Lima?

El papa León XIV llegará al Perú aproximadamente a las 5.30 p. m. del miércoles 11 de noviembre. Será recibido en la Base Aérea del Callao y, alrededor de las 6.15 p. m., participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

Después se trasladará al Gran Teatro Nacional, donde, aproximadamente a las 8.00 p. m., tendrá un encuentro con las autoridades.

El jueves 12 de noviembre, segundo día de su visita, León XIV se reunirá a las 9.30 a. m. con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima, donde pronunciará un discurso.

Posteriormente, participará en una celebración en la Catedral de Lima, con la presencia de alrededor de 1.500 personas, entre sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales.

Según explicó Castillo, la actividad comenzará en la capilla del Palacio Arzobispal y continuará con el ingreso solemne del pontífice a la Catedral de Lima. En el templo también estarán las reliquias de santos, entre ellas las de Toribio de Mogrovejo, patrono de la arquidiócesis y de América Latina.

Puedes ver

León XIV visitará Pucallpa: encuentro con pueblos indígenas, misa multitudinaria y un gesto por la Amazonía

lr.pe

'Abramos el corazón': lema de la visita

El cardenal Carlos Castillo informó que 'Abramos el corazón' es el lema de la visita del papa León XIV al Perú. Según explicó, la expresión representa el proceso de renovación que vive la Iglesia.

“Estamos viviendo un gran proceso generalizado de conversión, de aprendizaje de una manera de vivir la vida cristiana renovada, mucho más cercana a las necesidades de los demás, mucho más fraterna”, manifestó.

Como parte de las últimas actividades de la visita, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada a la Base Aérea Las Palmas para la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Donald Trump propone revocar la ciudadanía estadounidense a este grupo de extranjeros naturalizados

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"

Novedades del tren Lima-Chosica: estas pruebas definirán qué material rodante de la MML podrá operar

Sociedad

Novedades del tren Lima-Chosica: estas pruebas definirán qué material rodante de la MML podrá operar

Temblor hoy en Perú, jueves 8 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"

Comisión de Constitución: Luis Galarreta y ministros se presentan mañana en el Senado por pedido de facultades

Ruth Luque cuestiona próximos viajes de Keiko Fujimori: "Cada vez se parece más a Dina Boluarte"