Gobierno reforma el sistema penitenciario en Perú: estos son los cambios en seguridad y reinserción social La reforma incorpora mecanismos de inteligencia para prevenir delitos desde las cárceles y plantea intervenciones individualizadas para reducir la reincidencia delictiva.

La norma promueve intervenciones individualizadas para reducir la reincidencia delictiva y garantiza la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y sus familias.

La norma promueve intervenciones individualizadas para reducir la reincidencia delictiva y garantiza la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y sus familias. Foto: composición LR

El Gobierno oficializó una reforma del Sistema Penitenciario Nacional que establece nuevas disposiciones para reforzar la seguridad de las cárceles, mejorar la inteligencia penitenciaria y promover la reinserción social de las personas privadas de libertad. El Decreto Legislativo 1748, publicado este miércoles 25 de noviembre en el diario oficial El Peruano, también incorpora mecanismos de coordinación entre 13 ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos regionales y locales.

La norma establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) asumirá la rectoría y conducción técnica del sistema, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la responsabilidad de ejecutar y gestionar los servicios penitenciarios. El nuevo esquema comprende las intervenciones durante el internamiento, el cumplimiento de penas alternativas y la etapa posterior a la salida de prisión.

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Inteligencia penitenciaria y apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad

Uno de los principales ejes de la reforma es incorporar el control de riesgos y la inteligencia penitenciaria como herramientas para anticipar, identificar y mitigar amenazas que comprometan el orden, la disciplina y la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Para ello, el decreto dispone la coordinación entre el Minjusdh, el INPE y el Ministerio del Interior, con el objetivo de prevenir actividades delictivas desde las cárceles y fortalecer la cooperación en materia de seguridad ciudadana, inteligencia y lucha contra el crimen. También establece mecanismos de articulación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), como ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional.

En el ámbito de la seguridad externa, el Ministerio de Defensa brindará apoyo técnico, tecnológico, logístico y de inteligencia al INPE. La norma también contempla la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de vigilancia y protección exterior de los penales, bajo las condiciones previstas en la legislación vigente.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendrá a su cargo acciones de fiscalización para detectar emisiones radioeléctricas no autorizadas e identificar infraestructura de telecomunicaciones que incumpla las disposiciones legales. Esta intervención busca contribuir al control de las comunicaciones y de las amenazas que puedan afectar la seguridad penitenciaria.

El intercambio de información entre las instituciones deberá respetar las normas de protección de datos personales. Además, el levantamiento del secreto de las comunicaciones requerirá una orden judicial individualizada emitida por el magistrado competente.

Educación, empleo y atención individualizada para reducir la reincidencia

La reforma también plantea un cambio en el tratamiento penitenciario mediante intervenciones individualizadas, de acuerdo con las necesidades criminógenas, capacidades y condiciones particulares de cada persona. El objetivo es evitar tratamientos uniformes y fortalecer los programas orientados a reducir la reincidencia delictiva.

Para cumplir esta finalidad, el sistema incorpora la participación de distintos sectores del Estado. El Ministerio de Educación deberá contribuir al acceso a servicios de alfabetización, educación básica, técnico-productiva y superior tecnológica. El Ministerio de Salud, por su parte, articulará la atención integral, física y mental, durante el internamiento y después de la salida del sistema penitenciario.

En materia laboral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo participará en programas de formación para el trabajo, certificación de competencias, empleabilidad e inserción laboral. A su vez, el Ministerio de la Producción promoverá el desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contribuirá al fortalecimiento de las capacidades para generar negocios.

La intervención también comprende la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y sus familias. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tendrá responsabilidades en la protección de los derechos de esta población, con especial atención a los hijos de las internas que permanecen en los establecimientos penitenciarios. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social contribuirá mediante sus programas de protección social y asistencia técnica para el cuidado de estos menores.

Asimismo, los gobiernos regionales y locales participarán en la implementación territorial de las políticas y servicios destinados a facilitar la reintegración de las personas a sus comunidades.

¿Qué funciones tendrán el Minjusdh y el INPE?

El decreto diferencia las responsabilidades de conducción técnica y ejecución operativa del sistema. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, programas, modelos y estándares de gestión penitenciaria. También tendrá la función de identificar las brechas de infraestructura y equipamiento de los establecimientos penitenciarios y establecer estándares de calidad.

El INPE, en tanto, continuará a cargo de la gestión de los penales y los servicios de medio libre. Entre sus responsabilidades figuran implementar las políticas y normas técnicas del Minjusdh, ejecutar el tratamiento individualizado, fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria y brindar asistencia durante la etapa posterior a la salida de prisión.

Para supervisar el cumplimiento de estas funciones, las entidades integrantes deberán remitir al Minjusdh información semestral sobre sus avances. Si ocurre un hecho relevante que pueda afectar la seguridad penitenciaria o el orden interno, deberán comunicarlo de inmediato a la entidad rectora.

Finalmente, el reglamento del Decreto Legislativo 1748 deberá aprobarse mediante decreto supremo en un plazo máximo de 60 días calendario desde la entrada en vigor de la norma. Las instituciones involucradas también tendrán que adecuar sus instrumentos de gestión, directivas y planes operativos a las nuevas disposiciones.

La implementación de la reforma y las actividades de inteligencia penitenciaria se financiarán con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.