Declaran estado de emergencia en 21 distritos de tres regiones del centro del país por daños tras sismos del 20 y 21 de noviembre La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM, permitirá la ejecución de acciones para atender a las poblaciones afectadas y recuperar las zonas dañadas.

Los gobiernos regionales y ministerios como Salud y Educación coordinarán acciones para responder a los daños provocados. La participación de Indeci será clave en el seguimiento de las intervenciones estipuladas. | Foto: Andina/Composición LR

Los gobiernos regionales y ministerios como Salud y Educación coordinarán acciones para responder a los daños provocados. La participación de Indeci será clave en el seguimiento de las intervenciones estipuladas. | Foto: Andina/Composición LR

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados el 20 y 21 de noviembre. La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar intervenciones para atender a las poblaciones afectadas y recuperar las zonas perjudicadas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM, publicado el domingo 22 de noviembre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Según la norma, las autoridades deberán desarrollar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación, con la participación de los gobiernos regionales, municipios y diferentes sectores del Ejecutivo.

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Huánuco, Junín y Pasco: conoce los 21 distritos declarados en emergencia por los sismos

La declaratoria comprende localidades de siete provincias distribuidas en tres departamentos del centro del país. Esta es la relación de distritos incluidos en la disposición:

Distritos de Huánuco

Huácar, en la provincia de Ambo.

Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, en la provincia de Huánuco.

Panao, en la provincia de Pachitea.

Distritos de Junín

Carhuamayo y Ulcumayo, en la provincia de Junín.

Palca y San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma.

Distritos de Pasco

Paucar, en la provincia de Daniel Alcides Carrión.

Chontabamba y Pozuzo, en la provincia de Oxapampa.

Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha, en la provincia de Pasco.

¿Qué medidas aplicará el Gobierno durante los 60 días de estado de emergencia?

Durante el periodo establecido, los gobiernos regionales de Huánuco, Junín y Pasco, junto con las municipalidades comprendidas, tendrán a su cargo la ejecución de las intervenciones necesarias. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realizará el acompañamiento técnico y el seguimiento de las acciones destinadas a responder a los daños ocasionados por los sismos.

La disposición también contempla la participación de diversos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Interior y Desarrollo Agrario y Riego. A ellos se sumarán las carteras de Energía y Minas, Trabajo, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social, además de otras instituciones públicas y privadas vinculadas con las labores de atención.

El decreto establece que las intervenciones deberán guardar relación directa con los daños producidos por los movimientos sísmicos. Asimismo, podrán ajustarse conforme aparezcan nuevas necesidades o se identifiquen condiciones de seguridad que requieran modificaciones, siempre que estas decisiones cuenten con el sustento técnico de las entidades competentes.