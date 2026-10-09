Esta provincia del Perú tiene su propia «Ruta del Papa León XIV» como en Chiclayo: incluye 4 templos históricos, miradores y baños termales

La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, lanza una ruta turística dedicada al papa León XIV, fusionando templos religiosos y atractivos naturales para fortalecer el turismo en la zona.

La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, lanza una ruta turística dedicada al papa León XIV, fusionando templos religiosos y atractivos naturales para fortalecer el turismo en la zona. Foto: Andina/Composición LR

La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, cuenta con una ruta turística inspirada en los vínculos del papa León XIV con el Perú, una propuesta que reúne templos religiosos, espacios históricos y atractivos naturales. El Gobierno Regional de Cajamarca declaró de interés regional la implementación y promoción de este recorrido, con el propósito de fortalecer el turismo religioso y poner en valor los recursos culturales y naturales de la zona.

La medida quedó establecida en la Ordenanza Regional N.º D9-2026-GR.CAJ/CR, suscrita el 20 de julio de 2026 y publicada el viernes 9 de octubre en el diario oficial El Peruano. La disposición encarga a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) coordinar acciones para desarrollar la iniciativa junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los municipios y otras instituciones vinculadas al sector.

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Ruta turística del papa León XIV en Cajamarca.

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El circuito religioso principal reúne cuatro espacios de culto distribuidos en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. El recorrido comprende la iglesia San Agustín de Catache, la iglesia parroquial La Inmaculada de Santa Cruz, el Santuario de la Virgen de los Remedios de Litcán y la iglesia San Antonio de Padua de Chancay Baños. Estos templos constituyen el eje central de la propuesta turística regional.

La ruta busca articular estos lugares en una experiencia vinculada al patrimonio religioso de Cajamarca. De acuerdo con la ordenanza, la Dircetur podrá plantear modificaciones técnicas en los componentes del recorrido, siempre que estén sustentadas y cumplan con las disposiciones vigentes. La iniciativa tiene como antecedente la Ordenanza Municipal N.° 007-2025-MPSC, mediante la cual la Municipalidad Provincial de Santa Cruz aprobó previamente la ruta dentro de su jurisdicción.

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Además de los cuatro templos, la propuesta contempla dos circuitos complementarios para incorporar atractivos culturales, históricos y naturales. El primero incluye la Plaza de Armas de Santa Cruz, el mirador Cotorumi, la Sala de Interpretación Museo ROYMA y las aguas termales de Chancay Baños. Estos puntos amplían el recorrido más allá de los espacios religiosos y reúnen alternativas para quienes buscan conocer diferentes lugares de la provincia.

El segundo circuito incorpora la iglesia San Agustín de Catache, la zona arqueológica de Poro Poro y el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima. Para desarrollar la iniciativa, la ordenanza dispone que la Dircetur coordine con el Mincetur, el Ministerio de Cultura, los gobiernos locales, la Iglesia Católica y representantes del sector privado. También se prevé promover la señalización y difusión de los atractivos, así como incorporar progresivamente la ruta en los instrumentos regionales de planificación turística.