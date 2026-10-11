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El Vaticano confirma que el papa León XIV será operado a comienzos de semana y estará hospitalizado unos siete días

El papa agradeció las oraciones por su llegada a Perú, aunque la Santa Sede todavía no ha anunciado si la operación implicará cambios en su agenda.

El papa León XIV será operado a inicios de la próxima semana para extirpar un nódulo pulmonar
El papa León XIV será operado a inicios de la próxima semana para extirpar un nódulo pulmonarAFP
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El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial y permanecerá hospitalizado alrededor de siete días, informó el Vaticano. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la intervención está prevista para los próximos días y que el periodo de recuperación en el hospital será de aproximadamente una semana.

El pontífice, de 71 años y al frente de la Iglesia católica desde mayo de 2025, comunicó el diagnóstico este domingo después del rezo del Ángelus, desde una ventana del Palacio Apostólico. Explicó que los médicos encontraron la lesión durante unos controles recientes y recomendaron una intervención para retirarla.

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La operación se realizará en la Policlínica Gemelli de Roma, centro que dispone de un apartamento destinado a los pontífices durante sus ingresos hospitalarios. Por ahora, la Santa Sede no ha anunciado la suspensión de su agenda ni cambios oficiales en el viaje previsto a Sudamérica.

Meloni y Mattarella expresan su cercanía al pontífice

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó su apoyo personal y el de su Gobierno al jefe de la Iglesia católica.

“La serenidad y la tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan”, expresó Meloni. También aseguró que el pueblo italiano acompañará al pontífice durante los próximos días.

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El presidente de Italia, Sergio Mattarella, le envió un mensaje en el que transmitió el respaldo de los ciudadanos. “Puede contar no solo con las oraciones de los fieles católicos, sino también con la solidaridad de innumerables personas, en Italia y en todo el mundo, creyentes y no creyentes”, escribió. Además, le deseó una recuperación completa.

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) también expresó su cercanía. Su presidente, el cardenal Matteo Zuppi, aseguró que las comunidades religiosas acompañarán al Papa con sus oraciones. “¡Santo Padre, no está solo!”, manifestó.

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Perú reza por el papa y su visita pastoral de noviembre

En Perú, el cardenal Carlos Castillo ofició una misa por la salud del pontífice en el Santuario de Las Nazarenas, en Lima, este domingo 11 de octubre. En la ceremonia pidió por su pronta recuperación y por la posibilidad de que cumpla su visita pastoral al país.

“Venimos también a rezar por él como miembro dignísimo de nuestra nación”, expresó Castillo. La misa contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y miembros del Gobierno, entre ellos el canciller Carlos Espá y el ministro de Defensa Rafael Belaúnde.

El viaje apostólico a Sudamérica está previsto del 6 al 17 de noviembre e incluye Perú, Uruguay y Argentina. Durante el Ángelus, León XIV saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, quienes participaron en una procesión con la imagen religiosa hasta la plaza de San Pedro.

“Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré a Perú”, dijo el Papa. La frase mantiene el viaje entre sus planes, aunque la evolución tras la cirugía será un factor relevante para confirmar su agenda definitiva.

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El 95% de los nódulos pulmonares son benignos

Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó que un nódulo pulmonar es una pequeña lesión en el tejido del pulmón que suele aparecer de forma incidental durante un chequeo. Según indicó, alrededor del 95% de estas formaciones son benignas y no corresponden a cáncer.

“Esperamos que el Santo Padre caiga en ese 95% y que el nódulo que le vayan a extraer sea benigno”, señaló el especialista. Sin embargo, aclaró que la apariencia de la lesión no basta para determinar su naturaleza y que la biopsia permite establecer si existen células cancerosas.

Huerta explicó que la cirugía puede realizarse con técnicas mínimamente invasivas, mediante una pequeña abertura entre las costillas. El alcance del procedimiento dependerá de las características del nódulo y de la evaluación de los médicos.

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