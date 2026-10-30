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Cronograma de pagos del sector público noviembre 2026: fechas de sueldos en el Banco de la Nación

Los trabajadores del sector público ya disponen del cronograma de pagos de noviembre de 2026, donde se detalla el calendario de remuneraciones del Banco de la Nación.

Cada grupo del sector público debe identificar su entidad para conocer su fecha de pago.
Cada grupo del sector público debe identificar su entidad para conocer su fecha de pago.Foto: Andina/Composición LR
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Los trabajadores del sector público ya cuentan con el cronograma de pagos correspondiente a noviembre de 2026, que establece las fechas en que recibirán sus remuneraciones a través del Banco de la Nación. Los depósitos se realizarán de manera escalonada entre el miércoles 18 y el lunes 23 de noviembre, según la institución estatal en la que laboran.

El calendario comprende ministerios, organismos públicos, entidades autónomas y gobiernos regionales. Por ello, los trabajadores deben identificar a qué grupo pertenece su centro de trabajo para conocer cuándo tendrán disponible su sueldo durante el penúltimo mes del año.

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Cronograma de pagos del sector público noviembre 2026: calendario completo por ministerio

El Banco de la Nación estableció cuatro fechas para el depósito de remuneraciones de los trabajadores estatales. Este es el calendario completo:

  • Miércoles 18 de noviembre: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.
  • Viernes 20 de noviembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
  • Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.
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¿Qué trabajadores del Estado cobrarán primero su sueldo en el Banco de la Nación?

Los primeros depósitos se realizarán el miércoles 18 de noviembre. En esta fecha recibirán sus remuneraciones los trabajadores de las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Educación, incluidas las universidades.
  • Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Ministerio de Defensa.
  • Poder Judicial.
  • Ministerio Público.
  • Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Ministerio de Justicia.
  • Gobiernos regionales y unidades ejecutoras.
  • Contraloría General de la República.
  • Congreso de la República.
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
  • Ministerio de Energía y Minas.

Los trabajadores de estas entidades serán los primeros en acceder a sus remuneraciones de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido. Para quienes pertenecen a otras instituciones públicas, el depósito se efectuará el 19, 20 o 23 de noviembre, según corresponda.

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