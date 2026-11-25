Trasladan a “Jolín” a la Base Naval: compartirá prisión con “El Monstruo” y “Jhonsson Pulpo” Jolín Bazán Valderrama fue trasladado esta mañana desde la Dirincri al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. El ministro del Interior informó que permanecerá aislado y bajo estrictas medidas de seguridad.

Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, fue trasladado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) en la Base Naval del Callao, donde cumplirá cadena perpetua por secuestro y asesinato. | La República

Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, fue trasladado al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) en la Base Naval del Callao, donde cumplirá cadena perpetua por secuestro y asesinato. | La República Elvis Cairo

Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', fue trasladado esta mañana al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, donde cumplirá la condena de cadena perpetua que pesa en su contra por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en 2022.

El traslado se concretó luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad dispusiera su internamiento en este establecimiento penitenciario. El operativo estuvo acompañado por un amplio despliegue de seguridad y se realizó desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima.

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Bazán Valderrama fue conducido en un vehículo blindado de la Policía Nacional y trasladado bajo custodia de efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y personal del Grupo de Operaciones Especiales del INPE. La operación se realizó con estrictas medidas de seguridad debido al perfil criminal atribuido a Bazán y a su condición de uno de los delincuentes más buscados del país.

'Jolín' permanecerá aislado en la Base Naval

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el interno permanecerá bajo un régimen de aislamiento dentro del CEREC. Según explicó, antes de su traslado Bazán permaneció en la Dirincri mientras se cumplían los procedimientos correspondientes, incluidos los exámenes respectivos y la visita de su abogado.

'Jolín' fue llevado finalmente a la Base Naval luego de que el Poder Judicial autorizara su internamiento en este centro de máxima seguridad. Astudillo sostuvo que el establecimiento reúne las condiciones de seguridad necesarias para albergar a internos considerados de alta peligrosidad.

En este establecimiento también se encuentran Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', señalado como cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte', y Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos'.