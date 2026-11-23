RLA dice que el partido Fuerza Popular está "muerto" y Héctor Ventura le responde: "Que se tranquilice" Ventura resaltó que “un líder político no puede estar adjetivando a partidos políticos que están trabajando por el país”. Esto debido a que las ataques de López Aliaga no solo fueron para Fuerza Popular y Juntos por el Perú, sino también contra Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Avanza País, partidos que considera que “ya desaparecieron".

RLA dice que el partido Fuerza Popular está "muerto" y Héctor Ventura le responde: "Que se tranquilice"

RLA dice que el partido Fuerza Popular está "muerto" y Héctor Ventura le responde: "Que se tranquilice"

Durante un evento en Villa María del Triunfo, Rafael López Aliaga indicó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú son partidos que “están muertos” por no haber superado la valla electoral. El senador fujimorista Héctor Ventura comentó, en entrevista a La República, que debería “tranquilizarce”.

“Esperemos de que se tranquilice el señor López Aliaga porque él es un líder político y necesitamos que esté digamos cauto en sus decisiones porque es presidente de una bancada”, declaró.

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Y añadió que “un líder político no puede estar adjetivando a partidos políticos que están trabajando por el país”.

Esto debido a que las ataques de López Aliaga no solo fueron para Fuerza Popular y Juntos por el Perú, sino también contra Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Avanza País, partidos que considera que “ya desaparecieron".

Aún así, Ventura resaltó que “todos los peruanos están en el derecho de poder presentar eh las propuestas legislativas que se crean conveniente cumpliendo con los procedimientos legales”.

Ello en referencia al anuncio del ex alcalde de Lima, quien indicó que negociará votos en el Congreso para reformar la Fiscalía y el Poder Judicial.

“Yo creo que es importante de que este esté tranquilo para que pueda ayudar a resolver los problemas que tenemos en el país”, agregó.

Sobre si Fuerza Popular apoyaría un eventual proyecto de ley presentado por López Aliaga, el senador indicó que toda propuesta que sea en beneficio del país será respaldada por la bancada naranja.

“Nosotros en Fuerza Popular no buscamos distinciones políticas o tenemos apetito político personal, más sí estamos trabajando en bien de poder buscar el desarrollo, el bienestar de todos los peruanos. Entonces, propuesta política o propuesta legislativa que venga en pro del bienestar de nuestro país, por supuesto que va a ser atendida y avalada por Fuerza Popular”, dijo.

Finalmente, se refirió a la presencia de Carlos Raffo durante un almuerzo que ofreció la embajada de Perú en China donde estuvo presente Keiko Fujimori y consideró que toda sugerencia política (de parte de Raffo) es bien recibida.

“De pronto la presidenta ha atendido algunas sugerencias del señor Raffo. Más allá de ello, si (Raffo) tiene cuestionamientos legales, seguramente en las instancias correspondientes se verá, pero propuestas o temas políticos que sumen que a mejorar el desarrollo de la gestión presidencial, creo que es bienvenido, ¿no?”, indicó.