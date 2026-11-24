Callao: auto queda atrapado entre dos tráileres tras aparatoso accidente en la avenida Faucett El automóvil negro terminó con severos daños tras quedar atrapado entre dos tráileres en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina. Bomberos y personal médico atienden la emergencia.

Un accidente de tránsito se registra la mañana de este martes 24 de noviembre en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina, en el Callao. Un automóvil negro quedó atrapado entre dos tráileres y terminó con severos daños. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor.

De acuerdo con el reporte de emergencia, los bomberos desplegaron cuatro unidades para atender el accidente, entre ellas una ambulancia y un vehículo de rescate. La emergencia continúa en atención y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles heridos ni las causas del choque.

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