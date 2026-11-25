Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 25 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este lunes en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este miércoles 25 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este miércoles 25 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, de acuerdo con los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 25 de noviembre
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