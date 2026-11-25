Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 25 de noviembre: revisa el tipo de cambio en bancos y casas de cambio Conoce a cuánto está el dólar hoy en Perú este miércoles 25 de noviembre. Revisa el tipo de cambio oficial del BCRP, la Sunat y en casas de cambio.

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 25 noviembre Composición LR