Fieles del Señor de los Milagros oran por la salud del papa León XIV tras anuncio de intervención quirúrgica

Católicos peruanos en la Plaza de San Pedro expresan su preocupación por la salud del papa León XIV, quien se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar.

Católicos peruanos en la Plaza de San Pedro expresan su preocupación por la salud del papa León XIV, quien se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar. Foto: Andina/Composición LR

Católicos peruanos reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, expresaron su preocupación por la salud del papa León XIV luego de que anunciara que será sometido a una operación para extirpar un nódulo pulmonar. Los fieles manifestaron su confianza en una pronta recuperación del pontífice y su deseo de que pueda concretar la visita apostólica prevista a Perú en noviembre.

La noticia se conoció el domingo 11 de octubre, durante el rezo del Ángelus, cuando el papa informó sobre la intervención médica que tendrá lugar en los próximos días. El anuncio sorprendió a los asistentes, especialmente a los peruanos que esperan recibirlo en su país, donde mantiene vínculos por sus años de labor misionera y su trayectoria como obispo.

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Fieles peruanos expresan su apoyo a León XIV tras conocer que será operado del pulmón

Entre los católicos presentes en la Plaza de San Pedro, señala la agencia EFE, estuvo Milagros, una peruana que compartió su tristeza al enterarse de la noticia. La mujer señaló que en Perú existe expectativa por la llegada del pontífice y expresó su deseo de que se recupere pronto para cumplir con el viaje previsto. Sus palabras reflejaron la esperanza de los fieles que aguardan su visita.

Víctor, integrante de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, también manifestó su confianza en que León XIV viaje a Perú. A su vez, un grupo de mujeres peruanas que llevaba bolsas alusivas a esta devoción expresó su sorpresa por el anuncio y pidió por la recuperación del papa. Julia Chávez, natural de Lima, sostuvo que espera que el pontífice pueda bendecir al país, en medio de la preocupación que genera la inseguridad ciudadana.

Durante el Ángelus, León XIV también saludó a un grupo de personas que llevó un altar del Señor de los Milagros a la plaza vaticana. El pontífice agradeció las oraciones por su próxima visita pastoral a Perú, una referencia que mantuvo las expectativas de los fieles sobre el viaje.

¿Cuándo viajará León XIV a Perú y qué se sabe de su próxima operación?

La intervención quirúrgica del papa está prevista para la semana siguiente al anuncio, en el hospital Agostino Gemelli de Roma. Según la información comunicada por el pontífice, los médicos detectaron un nódulo en el pulmón durante una revisión reciente. La lesión fue descrita como localizada y en una fase muy inicial, y el procedimiento tendrá como objetivo extirparla.

La Santa Sede no había precisado el día exacto de la operación. Sin embargo, se informó que León XIV necesitará permanecer hospitalizado alrededor de una semana después de la intervención para su recuperación posoperatoria.

El procedimiento se anunció a menos de un mes del viaje apostólico programado entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla visitas a Argentina, Uruguay y Perú. Hasta el momento descrito en la información difundida, la visita peruana continuaba en pie. El propio papa había aludido a ese compromiso al agradecer las oraciones de quienes acudieron a la Plaza de San Pedro con el altar del Señor de los Milagros.

Otros asistentes también expresaron mensajes de apoyo. La colombiana Marcela Almanza manifestó confianza en que la operación saldrá bien, mientras que la venezolana Francis pidió al pontífice mantener la fe durante este proceso y expresó su deseo de que visite Venezuela en el futuro.