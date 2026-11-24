Corte de agua este miércoles 25 de noviembre: Sedapal restringirá el servicio hasta por 12 horas en varios distritos de Lima La suspensión del servicio alcanzará sectores de San Martín de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Revisa los horarios y las zonas comprendidas.

Corte de agua este miércoles 25 de noviembre.

Corte de agua este miércoles 25 de noviembre.

Miles de vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante un nuevo corte de agua potable programado para este miércoles 25 de noviembre. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la interrupción temporal del suministro en sectores específicos de cuatro distritos de la capital, debido a trabajos de mantenimiento, limpieza y desinfección de reservorios, así como labores en las redes de distribución.

Las restricciones comenzarán desde las 8.00 a. m. en algunas zonas y se extenderán hasta las 11.59 p. m. en otras. Villa María del Triunfo tendrá la suspensión más prolongada, con una duración de hasta 12 horas.

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Es importante precisar que el corte no comprenderá la totalidad de los distritos mencionados, sino urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores delimitados. Por ello, los usuarios deben revisar si sus viviendas se encuentran dentro de las áreas programadas.

Corte de agua este miércoles 25 de noviembre: ¿qué distritos serán afectados?

De acuerdo con el cronograma de Sedapal, los trabajos programados para este miércoles alcanzarán a cuatro distritos de Lima Metropolitana. Estos son los horarios y sectores comprendidos:

San Martín de Porres

- Horario: de 12.00 p. m. a 8.00 p. m.

- Zona afectada: asociación Virgen de las Nieves.

- Delimitación: cuadrante formado por las avenidas Canta Callao, Los Alisos, Carlos Izaguirre y Santa Fe, además de la calle 14 y la calle Miguel Unamuno.

Santiago de Surco

- Horario: de 12.00 p. m. a 11.30 p. m.

- Zona afectada: urbanización La Capullana.

- Delimitación: cuadrante comprendido entre las avenidas Los Vicus, Mariscal Ramón Castilla, Ayacucho y Santiago de Surco.

San Juan de Lurigancho

- Horario: de 1.00 p. m. a 11.59 p. m.

- Zonas afectadas: asentamiento humano Isabel Flores de Oliva, asentamiento humano Integración Nuevo Perú (sector Virgen del Rosario), asentamiento humano Unión y Progreso (sector Los Claveles) y asentamiento humano Cangallo.

Villa María del Triunfo

- Horario: de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.

- Zonas afectadas: sectores 312, 313 y 314.

En el sector 312 se encuentran Quillabamba Comité 54, Los Molinos, Angamos, la urbanización Nueva Esperanza y el pueblo joven Virgen de Lourdes.

En el sector 313 figuran el pueblo joven César Vallejo, los asentamientos humanos Chavín de Huántar, Villa Los Heraldos Negros, Ramón Castilla y Santa Cruz, además de la ampliación del Comité 32.

Por último, el sector 314 comprende el pueblo joven Tablada de Lurín y los asentamientos humanos 25 de Diciembre, Tres Marías y El Porvenir.

¿Por qué habrá corte de agua este miércoles 25 de noviembre?

Las restricciones responden a diferentes trabajos programados por Sedapal para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable.

Las labores comprenden mantenimiento, limpieza y desinfección de reservorios, además de intervenciones en las redes secundarias y empalmes de tuberías, según corresponda a cada sector.

La empresa recomendó a los vecinos de las zonas comprendidas almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y debidamente tapados, a fin de contar con una reserva durante el periodo de interrupción.

¿Cómo consultar si tu vivienda será afectada por el corte de agua?

Los usuarios pueden revisar la programación de las interrupciones mediante los canales oficiales de Sedapal. También tienen a disposición el Aquafono, cuyo número de atención es (01) 317-8000.

Para recibir información sobre el servicio, se recomienda tener a la mano el número de suministro de la vivienda.

Sedapal recordó que los vecinos deben tomar previsiones y administrar adecuadamente el agua almacenada, especialmente en hogares donde viven niños, adultos mayores o personas que requieren cuidados especiales.