Trabajadores del INPE inician huelga indefinida en Lurigancho: denuncian bajos sueldos y falta de equipos Durante la protesta en el penal de Lurigancho, más de cien trabajadores cerraron momentáneamente la vía. Denuncian deficiencias en la infraestructura y condiciones precarias que afectan su labor diaria.

Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) iniciaron una huelga nacional indefinida, ya que buscan un puente de diálogo con el presidente del INPE, el ministro de Justicia y a la presidenta Keiko Fujimori.

"Hemos levantado esta medida de fuerza, que inicia en el penal de Lurigancho y que podría expandirse hacia otros penales, ya que queremos abrir una mesa de diálogo con el presidente del INPE, ministro de Justicia y la presidenta Keiko Fujimori por todos los beneficios que nos vienen quitando", mencionó el secretario general de SINTRAP-INPE, el señor Ángel Llancari.

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Más de cien trabajadores se reunieron en los exteriores del penal de Lurigancho y cerraron la vía momentáneamente para que puedan ser escuchados, ya que denuncian que hay deficiencias en los penales.

"Teníamos ya una propuesta de riesgo de vida que hemos venido luchando desde hace muchos años, pero no ha sido incorporada en la ley de presupuesto del 2027. Es uno de los puntos que venimos nosotros luchando, porque asumimos riesgos que realmente ninguna institución del Estado lo asume, no somos valorados como tal. Aparte de que nuestros sueldos son totalmente precarios", sentenció el señor Llancari.

Huelga indefinida

Trabajadores manifestaron que en caso de que en el diálogo no se llegue a un buen acuerdo, continuarán con la huelga indefinida a nivel nacional.

"Iba a ser a nivel nacional, pero como una de nuestras intenciones era anunciar nuestro pedido a los senadores y diputados, donde se iba a debatir la ley de presupuesto y como esto ya no va a ser posible porque la ley ya se aprobó. Hemos decidido focalizarla, para que la demanda dentro de nuestra institución también sea atendida, pero si no encontramos ninguna solución, vamos a tener que amplificar nuestra medida de fuerza con otros centros penitenciarios", declaró el secretario del INPE.

Los miles de trabajadores se ven desprotegidos y poco valorados, según las declaraciones del secretario. Mencionan que tienen que cubrir el trabajo de hasta tres personas, por la poca cantidad de trabajadores que hay en la institución.

"Somos 10,700 trabajadores cuando deberíamos ser 32,500. No hay logística, infraestructura adecuada, no hay radio, no hay chalecos antibalas, no cuentan con la licencia respectiva, no hay escáner de paquetes y de personas. Todo que le dieron al Ministerio de Defensa, debió dárselas al INPE, no a otras instituciones que no cumplen esas funciones. Nosotros pedimos respeto a nuestra institución. El abandono del Estado ha sido permanente", declaró Llancari para La República.