Alarma en Colombia: hombres armados mantienen retenidos a clientes y trabajadores en un supermercado de Cartagena Un grupo de hombres armados encapuchados ha tomado como rehenes a clientes y empleados en un almacén Éxito en Cartagena, Colombia. El incidente ocurrió el martes 24 de noviembre. No se han confirmado víctimas fatales ni el número exacto de rehenes.

Un grupo de hombres armados y encapuchados mantiene retenidos a clientes y empleados de un almacén Éxito en Cartagena, Colombia, tras irrumpir en el establecimiento alrededor de las 8.30 a. m. del martes 24 de noviembre. El supermercado está ubicado en el sector La Castellana, al sur de la ciudad, y la Policía Metropolitana describió el hecho como un hurto con varios sujetos armados dentro del local.

Las autoridades desplegaron al menos 50 uniformados, Fuerzas Especiales, la Armada y el Gaula Militar para controlar la situación. Mientras helicópteros y drones sobrevuelan la zona, se registran disturbios entre policías y ciudadanos en los alrededores del supermercado. Hasta el momento, no se confirmó cuántas personas siguen retenidas ni las demandas atribuidas a los asaltantes. Tampoco se reportaron víctimas fatales.

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