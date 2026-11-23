Imputaciones fiscales contra Pedro Mor y Brenda Jah no pasaron por pericias y carecen de pruebas objetivas El recurso de apelación presentado por la defensa conjunta de los artistas Pedro Mosqueira: Brenda Mejía; y los hermanos David y Polidoro Tapullina, advierte que los argumentos fiscales se basan, en gran medida, en información brindada por el agente especial “Carlos Campos” y el material que este presentó (audio, videos y cartas) no ha pasado por las pericias mínimas que permitan confirmar la supuesta participación de alguno de los imputados.

Imputaciones fiscales contra Pedro Mor y Brenda Jah no pasaron por pericias y carecen de pruebas objetivas

Imputaciones fiscales contra Pedro Mor y Brenda Jah no pasaron por pericias y carecen de pruebas objetivas

Las pruebas presentadas por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) contra Pedro Mosqueira, Libia Arcila, Brenda Mejía, David Tapullima y Polidoro Tapullima no fueron corroboradas por el Ministerio Público. Pese a ello, la Corte Superior de Justicia ordenó su detención preliminar por 15 días por presuntamente estar afiliados a una organización terrorista llamada Túpac Amaru.

Tal como señala el recurso de apelación presentado por la defensa conjunta de los artistas Pedro Mosqueira, conocido como Pedro Mo; Brenda Mejía, llamada Brenda Jah; y los hermanos David y Polidoro Tapullina, los argumentos fiscales se basan, en gran medida, en información brindada por el agente especial “Carlos Campos” y el material que este presentó (audio, videos y cartas) no ha pasado por las pericias mínimas que permitan confirmar la supuesta participación de alguno de los imputados.

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Sin corroboración ni pericias

Incluso, en el caso de Mosqueira, el propio Juzgado admite que algunos de los hechos atribuidos al artista carecen de corroboración externa.

Por ejemplo, la hipótesis fiscal señala que habría viajado a Tarapoto, sin embargo no existe acta de constatación policial, registro de hospedaje, boleto de transporte, geolocalización satelital ni seguimiento policial que demuestre que, efectivamente, estuvo en dicho lugar.

A su vez, la Dircote presentó una serie de audios en los que se habla de una bomba y se escucha su detonación. Estos son atribuidos a Pedro Mo porque el agente especial dijo reconocer su voz. La Fiscalía los admitió sin someterlos a una pericia acústica o fonética forense de homologación de voz que comprueben que realmente pertenecen al artista.

De igual forma, se presentó como prueba una videograbación difundida en Facebook donde salen sujetos con el rostro cubierto portando armas, pero el material nunca pasó por una pericia biométrica o antropométrica que identifique a alguno de los implicados. Únicamente se basaron en la afirmación del agente especial, quien indicó reconocer a Pedro Mo.

Las mismas incongruencias se presentan en las imputaciones de los demás implicados.

Tal es el caso de Polidoro Tapullima, quien es invidente desde hace varios años, sin embargo, se le responsabiliza de supuestamente manejar armamento.

“La Dircote dice que ha investigado dos años, lo cual es completamente irrisorio. Cuando han detenido al señor Polidoro, los policías no sabían que él era invidente porque no le brindaron el sistema braille. Él es discapacitado. No ve desde hace muchísimos años. Entonces, ¿Cómo van a decir que ha estado en un campo disparando?. Es totalmente ilógico”, expresó.

Aparte de ello, se ha faltado a una serie de principios del derecho penal, sostuvo.

Se afectó el derecho al honor y buena reputación de David Tapullima, quien se encontraba en la casa de su hermano Polidoro, pero fue trasladado hacia su domicilio enmarrocado y con el chaleco de detenido a vista de todos sus vecinos.

Los hermanos fueron trasladados vía aérea desde San Martín a Lima, mientras que Mosqueira fue llevado vía terrestre sin previamente informar a su defensa ni familiares.

“Pensábamos que sería trasladado vía aérea, pero pasamos horas de horas sin poder comunicarnos con él. Las normas indican que después de ocho horas sin información ya se considera una desaparición. Recién al día siguiente tuvimos noticias. Su familia pasó por momentos de mucha preocupación e incertidumbre”, lamentó.

No se comprueba la supuesta afiliación terrorista

La misma falta de pruebas objetivas se presenta para la imputación del supuesto delito de afiliación terrorista.

En el caso de Pedro Mo, el Jurado descarta la existencia de actos terroristas concretos, pero atribuye el delito de afiliación a organización terrorista.

Sumado a ello no se ha acreditado ni incautado un sola arma de fuego, explosivo o material bélico en poder de Pedro Mosqueira ni de la agrupación cultural "Yachay Punku" o la "Escuela Rebelde Saturnino Huillca" (ERSH), organizaciones culturales en las que el artista participa.

Además, el Ministerio Público infiere que porque en los grupos de WhatsApp o actividades culturales se difunden textos políticos, análisis sociales o pensamientos críticos, Mosqueira posee una ideología subversiva.

Sobre esto, en el 2019 por el caso Ortiz Ramos, la Corte Suprema dejó claro que el hallazgo o difusión de documentación política, marxista o relacionada a grupos subversivos no implican la integración orgánica a una organización terrorista.

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Defensa sostiene que el agente especial sería un policía

Indira Rodríguez, integrante del equipo legal encargado de la defensa, manifestó en diálogo con La República que el agente especial sería, en realidad, un agente encubierto. Es decir, un efectivo policial y no un ciudadano.

“Si se tratara de un civil, ¿hubieran tomado su declaración sin corroborarla? No. En cambio, si es un policía enviado a infiltrarse en este entorno, le dan el peso que, finalmente, ha terminado en la detención preliminar de los imputados”, explicó.

Esa actuación, anotó, responde a un patrón que suele usarse en imputaciones de supuesto terrorismo o afiliación a una organización terrorista.

“Al no haber ningún delito lo que hacen es crear situaciones y unirlas sin ningún elemento de corroboración periférica. Por ejemplo, si una persona dice que ha visto a “X” persona matar a alguien, se debe identificar un arma, una escena del crimen y demás. Por una simple declaración sin pruebas objetivas no se puede formular una imputación”, dijo.

Por ello, resaltó que se han violado varios principios del derecho penal, pues un “simple testimonio no es un medio corroborativo para dictar una detención preventiva”.

En ese sentido, la letrada considera que la Fiscalía hizo un “copia y pega” de la denuncia presentada por la Dircote al no haber corroborado ninguno de los elementos.

Sin avances

Por otro lado, alertó que, a la fecha, el proceso avanza con lentitud y aún no se han sometido los elementos a las peritajes correspondientes.

En su lugar, solo se ha realizado el control de identidad, la prueba toxicológica y la prueba psicológica. “No están avanzando las diligencias. Solo están inmiscuidos en la persecución”, anotó.

Ante esta situación han enviado un escrito al Juzgado solicitando conocer la fecha y hora de la audiencia en la que se evaluará la apelación contra la detención preventiva.

Piden modificación o derogación de Ley N°25475

Finalmente, Rodríguez manifestó la necesidad de que la Ley Número 25475 se derogue o modifique, pues se trata de una legislatura promulgada en los tiempos del conflicto armado interno.

El hecho de que se continúe aplicando más de 30 años después de la época terrorista en Perú viola los estándares internacionales y el informe de la ONU que indica que la norma viola los derechos a libertad de opinión y pensamiento.

“Si continúa existiendo esta normativa seguirán existiendo operativos como el que ha pasado. Y lo que pasa en esos operativos es que se inventan pruebas. Son operativos de terruqueo”, advirtió.

Para muestra enumeró los operativos realizados antes del actual, denominado operativo Centinela. Son: operativo Perseo (2014), operativo Olimpo (2020), operativo Huánuco (2022), operativo de la Confederación campesina del Perú (2022) y operativo Ayacucho (2023).

Delia Espinoza: “El testimonio de un agente especial no es un suficiente valor probatorio”

La exfiscal de la Nación Delia Espinoza, en entrevista a Epicentro, también cuestionó que se haya tomado como principal prueba el testimonio de una agente especial.

“No es suficiente. Es un indicio muy básico. No se trata solo de lo que dice o dice reconocer el agente especial. Es muy peligroso. Se ha visto en los años 90 que algunos de los acusados por terrorismo, en su desesperación, incluso sindicaban a otros por venganza, revancha u odio”, resaltó.

Por ello, remarcó que el testimonio de un agente especial debe ser muy claro y no solo presumir cosas.

“Si no existe un video en el que se observe a las personas sacarse la capucha y se identifique a alguno de los imputados, entonces, no puede asumir ello únicamente basándose en el reconocimiento que hace el agente especial”, añadió.

Y dejó claro que un agente especial no es ni debe ser un policía, sino que se trata de un civil que ha sido parte de ese presunto grupo delictivo y es captado por la policía para que continúe en calidad de infiltrado.

Sobre los audios, Espinoza indicó que mientras los audios no tengan una corroboración pericial de fonética, lo que diga el agente especial es una primera guía.

“Yo no he visto en ese documento judicial que ordena el allanamiento y detenciones preliminares, donde dicen que han hecho un seguimiento durante dos años, que haya una pericia. En ese tiempo ya han tenido que tener unas pericias mínimas. Solo por el dicho de un agente especial no es serio, es más una especulación. No se ha corroborado ninguna situación de las señaladas por el agente”, expresó.