Espá sostuvo que la Contraloría supervisó las contrataciones y las coordinaciones para la misa papal en Las Palmas. Foto: composición LR

Espá sostuvo que la Contraloría supervisó las contrataciones y las coordinaciones para la misa papal en Las Palmas. Foto: composición LR

El canciller Carlos Espá anunció que la Cancillería no ha realizado ningún pago a las empresas Pow Sang Sonido y Luces y Facogem Industrial, contratadas para los servicios de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. "La Cancillería no ha desembolsado ni un sol a estas dos empresas. No hay ningún pago", declaró.

La aclaración llegó después de que Cuarto Poder revelara conversaciones de un grupo de WhatsApp donde las empresas implicadas alertaban a Torre Tagle que se venían presentando fallas en las pantallas y en las conexiones eléctricas. Esto se sumó al reportaje de la unidad de investigación de La República, donde la Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo de desembolsar S/8,4 millones a una de las compañías por un servicio que presentó fallas durante la ceremonia religiosa.

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Espá sostuvo que el caso permanece bajo investigación y agradeció la intervención del organismo de control. "Estamos en este proceso de investigación. Agradezco a la Contraloría General de la República, que ha hecho esta alerta", manifestó. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre las medidas que adoptará Cancillería al término de las indagaciones.

El canciller también afirmó que la Contraloría acompañó las coordinaciones desde las primeras etapas de la organización. Según explicó, hubo control concurrente durante el proceso y los representantes de dicha institución firmaron las actas que Cancillería presentará ante el Congreso de la República.