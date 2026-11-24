Partidos de hoy, miércoles 25 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los encuentros en la Champions League y en los distintos campeonatos sudamericanos.
Los partidos del miércoles 25 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Champions League y en los torneos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran PSG vs Roma, Boca Juniors contra Independiente Rivadavia y Atlético Mineiro ante Corinthians. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este miércoles continúa la quinta fecha en la Liga de Campeones y tiene al partido Sabah vs Barcelona como el enfrentamiento más atractivo del día. De igual forma, habrá acción en Sudamérica en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, donde se jugarán sus respectivos torneos.
Partidos de la Champions League HOY
- Sabah FC vs Barcelona
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Slavia Praga vs Villarreal
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Atlético de Madrid vs Viking
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Club Brujas vs Liverpool
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Inter vs Stuttgart
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Lille vs Bayern Múnich
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSG vs Roma
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Shakhtar vs Fenerbahce
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Sporting CP vs Manchester United
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Boca Juniors vs Independiente Rivadavia
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Real Potosí vs Always Ready
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Atlético Mineiro vs Corinthians
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Globo TV
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Independiente Santa Fe vs Once Caldas
- Hora: 6.20 p. m.
- Canal: Win Sports
- Atlético Nacional vs Independiente Medellín
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Barcelona SC vs Independiente del Valle
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV