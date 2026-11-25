El penal de la Base Naval del Callao fue construido e inaugurado en 1993 con el fin de recluir a las principales líderes del MRTA y Sendero Luminoso. Lo que no muchos saben es que Vladimiro Montesinos fue quien sugirió construir esta prisión de máxima seguridad.

Ahora, el ex asesor presidencial permanece preso en ese Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) que este miércoles alberga también a Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, sentenciado a cadena perpetua por secuestro y asesinato de un empresario, en Trujillo.

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Las celdas del Cerec son espacios individuales muy reducidos y las condiciones de los prisioneros de aislamiento estricto, con muros de gran espesor y con vigilancia permanente de la Marina de Guerra y del Instituto Nacional Penitenciario.

Suelen medir alrededor de 2 x 2 metros en unos casos y en otros cerca de 3 x 3 metros, a diferencia de las celdas comunes de otras prisiones, como El Milagro, que sufren hacinamiento, incluso en un área destinada para 8 reclusos permanecen hasta 40 internos.

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Las celdas de la Base naval cuentan con paredes de hasta un metro de ancho y techos altos de 5 metros, concebidos para aislar acústicamente y evitar fugas o contactos indebidos.

Albergan a un solo interno bajo control continuo, sin las comodidades de una prisión ordinaria, con vigilancia las 24 horas y sin sistema progresivo de beneficios.

El tiempo fuera de la celda es muy limitado (como salidas breves al patio) y las comunicaciones están estrictamente restringidas y monitoreadas. Están fuertemente limitadas a familiares directos autorizados o abogados, en espacios de locutorio y sin contacto físico.

Actualmente, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad purgan prisión o cumplen prisión preventiva internos de alta peligrosidad.

Uno de ellos es, precisamente, Vladimiro Montesinos Torres, el exasesor presidencial condenado por corrupción y delitos contra los derechos humanos, con condenas acumuladas vigentes.

Otro es Víctor Polay Campos, ‘camarada Rolando’, ex exdirigente del MRTA, recluido por delitos de terrorismo. También Óscar Ramírez Durand, camarada Feliciano, exintegrante de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, condenado por terrorismo; y Florindo Eleuterio Flores Hala, camarada Artemio, otro exmando senderista, condenado a cadena perpetua por terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

También purgan prisión en la Base Naval Erick Luis Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', capturado en Paraguay y señalado como cabecilla de una organización criminal, implicado en delitos como secuestro y extorsión.

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, atrapado en Bolivia y recluido por delitos vinculados al crimen organizado.

A ellos se une, este miércoles, Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría, capturado en Ecuador el 19 de noviembre de 2026 y dispuesto para cumplir reclusión en el penal tras ser sentenciado a cadena perpetua por secuestro.

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La mañana de este miércoles 25 de noviembre fue conducido desde las instalaciones de la Dirincri al centro de reclusión definido por el Inpe.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la región de La Libertad ordenó el martes su internamiento en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), "para que cumpla la condena de cadena perpetua que se le impuso por el delito de secuestro agravado".

De acuerdo con la resolución judicial, la pena de cadena perpetua que deberá cumplir el sentenciado comienza a regir a partir del 19 de noviembre de 2026.

Bazán fue detenido por las autoridades en un resort de lujo de la localidad de Tonsupa, de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó el pasado viernes que la Marina de Guerra había ofrecido al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una celda en la Base Naval del Callao.

Bazán, de 31 años, contaba con una alerta roja de captura internacional por parte de la Interpol por el secuestro en 2022 del empresario Manuel Rodríguez, por quien pidió un rescate de 1,8 millones de soles. Sin embargo, fue asesinado.