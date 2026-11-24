[EN VIVO] Barcelona vs Sabah Baku FK por la Champions League: a qué hora y dónde ver partido de hoy Los blaugranas, que no contarán con Lamine Yamal, buscarán un triunfo en Azerbaiyán. Sigue la transmisión del partido Barcelona vs Sabah Baku por la Champions League.

Barcelona vs Sabah Baku EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por la quinta jornada de la UEFA Champions League en el Baku Olympics Stadium. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La gran ausencia en el equipo comandado por Hansi Flick será Lamine Yamal. El talentoso extremo no viajó con la delegación culé debido a las molestias que presenta en su tobillo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah Baku?

En Perú, el Barcelona vs Sabah Baku se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Sabah Baku?

La transmisión del partido entre españoles y azerbaiyanos por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN Premium, ESPN 5

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX +

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Barcelona vs Sabah Baku online gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Sabah Baku online, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura gratuita de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Sabah Baku: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para Barcelona, que será visitante en suelo azerí.