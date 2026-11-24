[EN VIVO] Barcelona vs Sabah Baku FK por la Champions League: a qué hora y dónde ver partido de hoy
Los blaugranas, que no contarán con Lamine Yamal, buscarán un triunfo en Azerbaiyán. Sigue la transmisión del partido Barcelona vs Sabah Baku por la Champions League.
Barcelona vs Sabah Baku EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por la quinta jornada de la UEFA Champions League en el Baku Olympics Stadium. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.
La gran ausencia en el equipo comandado por Hansi Flick será Lamine Yamal. El talentoso extremo no viajó con la delegación culé debido a las molestias que presenta en su tobillo.
¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah Baku?
En Perú, el Barcelona vs Sabah Baku se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Partidos de hoy, martes 24 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
- Sporting Cristal 2027: Fichajes, salidas y renovaciones tras el final de la Liga 1
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Sabah Baku?
La transmisión del partido entre españoles y azerbaiyanos por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN
- Brasil: SBT, TNT
- Chile: ESPN Premium, ESPN 5
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: FOX +
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
- España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.
¿Dónde ver Barcelona vs Sabah Baku online gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Sabah Baku online, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura gratuita de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Barcelona vs Sabah Baku: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para Barcelona, que será visitante en suelo azerí.
- Betsson: gana Barcelona (1,08), empate (13,50), gana Sabah Baku (23,00)
- Betano: gana Barcelona (1,10), empate (12,00), gana Sabah Baku (35,00)
- Caliente: gana Barcelona (1,10), empate (12,00), gana Sabah Baku (24,00)
- Bet365: gana Barcelona (1,09), empate (10,00), gana Sabah Baku (21,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,10), empate (15,50), gana Sabah Baku (26,00)
- Doradobet: gana Barcelona (1,10), empate (11,00), gana Sabah Baku (20,00).