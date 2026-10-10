¡Mojaron a las ARMY! Bomberos lanzan agua a fanáticas de BTS para aliviar las altas temperaturas

La expectativa por el tercer concierto de BTS en Lima reunió a numerosas fanáticas en los exteriores del Estadio San Marcos, donde las altas temperaturas se convirtieron en una dificultad adicional durante las horas previas al espectáculo. Ante el intenso calor, efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para refrescar con agua a las asistentes que permanecían a la espera de ingresar al recinto.

La intervención se realizó por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante la acción, los bomberos utilizaron agua para aliviar la sensación de calor entre las seguidoras de la banda surcoreana, conocidas como ARMY, quienes soportaban temperaturas de aproximadamente 27 °C mientras esperaban en fila para acceder al recinto.

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Bomberos refrescan a fanáticas de BTS ante altas temperaturas

La medida formó parte de las acciones preventivas implementadas en los exteriores del estadio, donde las asistentes aguardaban para ingresar al estadio y presenciar la tercera presentación del grupo de K-pop en Perú. El objetivo fue brindar alivio frente a las condiciones climáticas registradas durante la jornada.

La presencia de los bomberos respondió al trabajo articulado con la comuna limeña, como parte del plan de seguridad establecido para el evento musical. La Municipalidad Metropolitana de Lima destacó el apoyo del Cuerpo General de Bomberos y agradeció su participación en las labores de asistencia a las fanáticas.

Tercer y último concierto de BTS en Perú

La reconocida banda surcoreana BTS llegó por primera vez al Perú el lunes 5 de octubre para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ARIRANG. La llegada del grupo generó gran expectativa entre miles de seguidores peruanos, quienes organizaron diversas actividades para celebrar la visita de sus ídolos.

Las primeras presentaciones se realizaron el miércoles 7 y viernes 9 de octubre, en medio de una gran acogida del público. Este sábado 10 de octubre a las 8.00 p. m., BTS ofrecerá su tercer y último concierto en Lima, con el que cerrará su histórica visita al país. Desde horas previas al espectáculo, numerosas fanáticas se congregaron en los exteriores del Estadio San Marcos para asegurar su ingreso y disfrutar de la presentación.