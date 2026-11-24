Adoptatón 2026 en Lima: más de 150 perros y gatos buscan familia en gran feria de adopción La Adoptatón 2026 se realizará este domingo 29 de noviembre en el Parque de la Exposición. El ingreso será gratuito y habrá servicios veterinarios, actividades y artistas invitados.

Más de 150 perros y gatos rescatados esperan encontrar una familia que les brinde una segunda oportunidad. Con ese objetivo, este domingo 29 de noviembre se realizará la Adoptatón 2026, considerada el festival de adopciones más grande del país. La jornada tendrá lugar en el Parque de la Exposición, en Lima, y contará con ingreso libre para todas las personas interesadas en sumar un nuevo integrante a su hogar.

La iniciativa, organizada por Fundación Rayito desde 2019, busca promover la adopción responsable y ofrecer una oportunidad a animales que fueron rescatados de situaciones de abandono. En esta edición, uno de los principales objetivos será encontrar hogares para los perros y gatos adultos, quienes suelen tener menos posibilidades de ser adoptados frente a los cachorros.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Damián Ode, Óscar López Arias, Francis Herrera, entre otros, además Fabiola Alegre, vocera del evento habló al respecto.

Adoptatón 2026: perros y gatos adultos también buscan una familia

Los animales que participarán en la jornada han recibido preparación previa para facilitar su llegada a un nuevo hogar. Según informó la organización, los perros y gatos adultos están esterilizados, vacunados, desparasitados y protegidos contra las pulgas. En el caso de los cachorros, cuentan con su primera vacuna, desparasitación y tratamiento antipulgas.

Las personas interesadas en adoptar deberán cumplir con los requisitos establecidos por los responsables del evento, con el propósito de garantizar que cada animal llegue a un hogar seguro y comprometido con su bienestar.

Las adopciones se realizarán exclusivamente dentro del área oficial de la feria y mediante los rescatistas y representantes autorizados. Además, no tendrán ningún costo y cada animal adoptado recibirá un pack de bienvenida.

La campaña también cuenta con la participación de artistas invitados que se han sumado a la promoción de esta iniciativa. A través de sus mensajes, buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar y brindar una oportunidad a los animales rescatados.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la Adoptatón 2026?

Además de la posibilidad de adoptar, los asistentes podrán acceder a diferentes servicios veterinarios gratuitos, disponibles hasta las 2.00 p. m. o hasta agotar el stock.

Entre las atenciones anunciadas se encuentran:

Aplicación de antipulgas para perros y gatos.

Desparasitación.

Vacunación séxtuple para perros.

Corte de uñas.

Limpieza de oídos.

Grooming para perros y gatos.

Consultas nutricionales.

Consultas veterinarias y desparasitación externa para conejos.

La organización precisó que cada tutor podrá llevar un máximo de dos mascotas para acceder a estos servicios.

¿Cuándo y dónde será la feria de adopción en Lima?

La Adoptatón 2026 se realizará el domingo 29 de noviembre, de 10.00 a. m. a 6.00 p. m., en el Parque de la Exposición. El ingreso será gratuito y las personas podrán acudir con sus propias mascotas.

Para ingresar con perros, será obligatorio utilizar collar, arnés o correa. En el caso de los gatos y conejos, deberán permanecer dentro de una canastilla. No se permitirá el ingreso de animales en celo, agresivos o que se encuentren sueltos.

La jornada también contará con charlas médicas, activaciones, regalos, espectáculos en vivo, una feria de productos para mascotas, venta profondos y un área de comida. Asimismo, habrá estacionamiento con una tarifa plana de S/20 para automóviles y S/7 para motocicletas.

La actividad es organizada por Fundación Rayito, con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, EMILIMA y SERPAR.