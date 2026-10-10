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¡No lo lograron! Namjoon de BTS lamenta en concierto final en Perú no poder visitar Machu Picchu: "Me siento tan mal"

BTS se despidió de Perú con la promesa de volver, pero también con un sueño pendiente. En el último de sus conciertos en Lima, el líder Namjoon no pudo ocultar su tristeza al hablar sobre Machu Picchu.

A lo largo de los años, BTS había expresado su interés por visitar Machu Picchu.
A lo largo de los años, BTS había expresado su interés por visitar Machu Picchu.Foto: composición LR/X
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BTS se despidió de Perú con la promesa de volver, pero también con un sueño pendiente. Durante el último de sus tres conciertos en el Estadio San Marcos, el 10 de octubre, Namjoon expresó su tristeza por no haber podido visitar Machu Picchudurante su primera estadía en el país. Su confesión conmovió a ARMY, que también esperaba que los integrantes conocieran uno de los destinos más emblemáticos del Perú.

La antigua ciudadela inca, ubicada en Cusco y reconocida como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno, ha despertado el interés de los integrantes de BTS desde hace años, especialmente de Taehyung, quien ha expresado en más de una ocasión su deseo de conocerla. Sin embargo, la apretada agenda de la agrupación habría impedido que ese anhelo se hiciera realidad durante su paso por Lima.

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Namjoon lamenta no haber visitado Machu Picchu durante su estadía en Perú

Durante la despedida de BTS en el Estadio San Marcos, RM, nombre artístico de Namjoon, se dirigió a sus seguidores para reflexionar sobre los 13 años que tuvieron que pasar desde el debut de la banda hasta su llegada al país. En ese momento, el cantante confesó que se quedó con las ganas de conocer esta maravilla del mundo. “Es la primera vez que venimos a Perú en 13 años. De verdad, me siento tan mal por no poder ir a Machu Picchu esta vez”, manifestó ante miles de asistentes.

Sus palabras despertaron la tristeza del fandom, pero el líder de BANGTAN

no tardó en dedicarles un mensaje que convirtió ese momento en una muestra de cariño hacia el público local. “Pero es suficiente con ver a las ARMY peruanas”, agregó, provocando la emoción de sus seguidores.

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BTS promete regresar a Perú tras despedirse de ARMY

Antes de concluir su participación, Namjoon reconoció que había llegado el momento de partir, aunque dejó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro con sus fans peruanos. El cantante les pidió que volvieran a recibirlos con la misma alegría y cerró su mensaje con una declaración que emocionó al público. “Chicos, ya nos vamos. Si nos volvemos a ver, nos van a sonreír bastante, ¿no? Vamos a volver otra vez, ¿ya? Te amo, Perú. Gracias”, sentenció.

La promesa de regresar dejó una ilusión entre los asistentes, quienes esperaron durante años la llegada de la agrupación surcoreana. Aunque Machu Picchu quedó como una visita pendiente para Namjoon, sus palabras alimentaron la esperanza de que BTS vuelva al país en el futuro.

Tras cerrar con éxito rotundo y lleno total sus tres conciertos en Lima, la banda continuará su gira mundial 'Arirang' en Santiago de Chile, con presentaciones programadas para el 14, 16 y 17 de octubre. Luego viajará a Argentina y Brasil, donde también tiene previstas tres fechas en cada país.

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