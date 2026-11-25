Mujeres refugiadas acceden a evaluaciones preventivas contra el cáncer de mama en jornada de salud La actividad buscó acercar el tamizaje mamario a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las evaluaciones se realizaron con iBreastExam, una tecnología portátil que permite examinar el tejido mamario sin utilizar radiación ionizante.

Las mujeres refugiadas en Perú enfrentan barreras económicas para acceder a evaluaciones de salud. Una jornada de tamizaje de cáncer de mama ofreció servicios esenciales para esta población vulnerable.

Las mujeres refugiadas en Perú enfrentan barreras económicas para acceder a evaluaciones de salud. Una jornada de tamizaje de cáncer de mama ofreció servicios esenciales para esta población vulnerable.

El acceso a evaluaciones preventivas de salud continúa siendo una dificultad para mujeres que enfrentan barreras económicas y sociales. En ese contexto, una jornada de salud permitió acercar servicios de tamizaje de cáncer de mama a mujeres refugiadas en el Perú.

La actividad se realizó el miércoles 18 de noviembre y fue organizada de manera articulada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Socios En Salud (SES), junto con su organización aliada Partners In Health y la participación de Previta Care.

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Durante la jornada se realizaron evaluaciones de tamizaje mamario mediante iBreastExam, dispositivo portátil que permite evaluar el tejido mamario sin emplear radiación ionizante. La iniciativa estuvo dirigida a mujeres refugiadas como parte de las acciones para facilitar el acceso a servicios preventivos de salud en poblaciones que pueden enfrentar mayores dificultades para recibir atención.

La actividad se desarrolla en un contexto en el que el cáncer de mama continúa representando uno de los principales problemas de salud para las mujeres en el país. De acuerdo con cifras citadas del Ministerio de Salud, alrededor de 21 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada día en el Perú y seis fallecen diariamente por esta enfermedad.

Ante este escenario, las acciones de prevención y detección oportuna buscan identificar posibles alteraciones y facilitar que las pacientes reciban orientación y atención médica cuando corresponda.

La importancia de acercar la prevención

Para las mujeres en situación de vulnerabilidad, acudir a un establecimiento de salud para realizar controles preventivos puede implicar enfrentar barreras económicas, geográficas o relacionadas con el acceso a los servicios. Por ello, las jornadas comunitarias buscan llevar las evaluaciones hacia los lugares donde se encuentran estas poblaciones.

“Creemos que el acceso a la prevención debe ser una oportunidad para todas las mujeres, sin importar su origen o condición social. Por eso, participar en jornadas como esta nos permite acercar evaluaciones de tamizaje mamario a comunidades que pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios de salud”, señaló Rosa Aquije, gerente general de Previta Care.

La representante agregó que la empresa tiene como meta cerrar el año con aproximadamente 1.000 tamizajes realizados en distintas zonas del territorio nacional.

Las organizaciones participantes destacaron la necesidad de mantener las acciones de prevención durante todo el año y no concentrarlas únicamente en octubre, mes en el que se desarrollan campañas de sensibilización sobre el cáncer de mama.

El objetivo de este tipo de intervenciones es contribuir a reducir las brechas de acceso a la atención preventiva y facilitar que más mujeres puedan recibir evaluaciones de salud, especialmente aquellas que afrontan condiciones de mayor vulnerabilidad.