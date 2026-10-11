Operativos contra dos presuntas bandas en Lima dejan dos abatidos y el decomiso de pistolas y 40 municiones

Durante el primer operativo, las fuerzas policiales desarticularon a “Los Malditos de la Panamericana”, mientras que en el segundo se detuvo a un miembro de “Los Chukis de Huandoy”.

Durante el primer operativo, las fuerzas policiales desarticularon a “Los Malditos de la Panamericana”, mientras que en el segundo se detuvo a un miembro de “Los Chukis de Huandoy”. Foto: composición LR/Infobae

Dos intervenciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizadas durante la madrugada del sábado 10 de octubre en Lima, terminaron con dos personas abatidas, dos heridas por proyectiles de arma de fuego y tres detenidos. Las acciones se llevaron a cabo en Villa El Salvador y en el cruce de las avenidas Canta Callao y Alisos, en el marco de investigaciones contra dos presuntas organizaciones criminales.

Los operativos también permitieron incautar dos pistolas, cargadores y 40 municiones correspondientes a fusiles AKM. Según la información policial, una de las intervenciones estuvo relacionada con el robo de un vehículo ocurrido la noche del viernes 9 de octubre, mientras que la otra se concentró en presuntos integrantes de la organización denominada “Los Chukis de Huandoy”.

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Villa El Salvador: dos detenidos tras la investigación por el robo de un vehículo

La primera intervención se realizó a las 2:32 a. m. del sábado 10 de octubre en Villa El Salvador. La acción policial estuvo vinculada con el asalto y robo de un vehículo registrado la noche anterior, en las inmediaciones del peaje de Villa.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos presuntos integrantes de “Los Malditos de la Panamericana”, organización que, de acuerdo con la información policial, fue desarticulada como resultado de la intervención. En el mismo procedimiento, un hombre cuya identidad no fue establecida murió tras ser abatido.

Además, José Enrique Solórzano Cedeño, de 34 años y nacionalidad venezolana, y Wilfredo Martínez Cedeño, de 23 años y nacionalidad peruana, resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego. Entre las evidencias recogidas, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .380 debajo del asiento del copiloto del vehículo intervenido. El arma fue incorporada a las diligencias relacionadas con el caso.

Canta Callao y Alisos: un detenido y decomiso de municiones para fusil AKM

La segunda operación tuvo lugar en la intersección de las avenidas Canta Callao y Alisos. En ese sector, los efectivos policiales intervinieron a presuntos integrantes de “Los Chukis de Huandoy”, en una acción que incluyó un enfrentamiento armado.

Como resultado, fue detenido Dervin Gonzales Hernández, de 25 años y nacionalidad venezolana. Otro hombre, cuya identidad no fue precisada, resultó abatido durante el enfrentamiento con el personal policial.

En el lugar, los agentes incautaron una pistola Bersa, modelo Thunder, calibre .380, que tenía tres municiones. También decomisaron dos cargadores de fusil AKM, que contenían en conjunto 40 municiones.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos, dependencia responsable de continuar con las diligencias correspondientes. Las investigaciones comprenden la participación de los detenidos, el robo del vehículo ocurrido el viernes 9 de octubre y las circunstancias de los enfrentamientos registrados durante ambas intervenciones.

Los procedimientos se desarrollaron como parte de las acciones del Comando Unificado de la Policía Nacional del Perú contra presuntas organizaciones delictivas en Lima. Las armas y municiones incautadas quedaron vinculadas a las investigaciones policiales.