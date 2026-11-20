Nelson Castro no se rectifica tras llamar "mugre" a Chiclayo: "No hay palabras lindas para describir realidades feas" El periodista argentino volvió a pronunciarse sobre sus declaraciones acerca de Chiclayo, defendió su cobertura durante la visita del papa León XIV y respondió a los cuestionamientos de las autoridades peruanas.

La controversia por los comentarios de Nelson Castro sobre Chiclayo continúa. El periodista argentino volvió a pronunciarse sobre las expresiones que utilizó para describir algunos sectores de la ciudad peruana y dejó en claro que no piensa retractarse. Durante una intervención en Radio Rivadavia, el comunicador defendió su trabajo periodístico, respondió a quienes cuestionaron sus declaraciones y justificó el uso de la palabra “mugre”, que generó indignación entre ciudadanos y autoridades del norte del país.

Castro sostuvo que sus apreciaciones reflejaron las condiciones que encontró durante su recorrido y rechazó que sus palabras deban interpretarse como una descalificación a los peruanos. Por el contrario, recordó que también destacó la hospitalidad, educación y generosidad de las personas que conoció durante su estadía.

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Nelson Castro responde al alcalde de Chiclayo tras las críticas por sus declaraciones

Uno de los puntos a los que se refirió el periodista argentino fue el malestar expresado por el alcalde electo de Chiclayo, Elber Requejo, quien cuestionó públicamente sus comentarios sobre la ciudad. Lejos de ofrecer disculpas, Castro dirigió un mensaje a la autoridad edil y sostuvo que la atención debería centrarse en solucionar las deficiencias que observó durante su visita.

“Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla, limpiarla y poner luminosidad”, manifestó durante su intervención radial. Además, aseguró que le gustaría regresar a Chiclayo y encontrar mejores condiciones en los espacios que recorrió.

El comunicador también defendió el papel de la prensa frente a las reacciones que pueden generar sus coberturas. “Nuestro trabajo es molestar”, sostuvo, al referirse a la labor de señalar situaciones que considera importantes.

Nelson Castro se ratifica tras describir como “mugre” a las calles de Chiclayo

El periodista reconoció que uno de los términos que provocó mayor rechazo fue precisamente “mugre”. Sin embargo, lejos de retirar la expresión, explicó que la utilizó porque consideró que describía lo que había observado en determinados sectores de la ciudad.

“Yo utilicé la palabra 'mugre' que a muchos les molestó”, señaló. Y defendió su elección de palabras con una frase que volvió a generar repercusiones: “Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas”.

Castro también recordó que, durante su cobertura, hizo referencia a las condiciones de pobreza que encontró en los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Según relató, observó calles de tierra y vías que no estaban completamente terminadas.

No obstante, insistió en que sus comentarios sobre la infraestructura de Chiclayo no invalidaban los elogios que dedicó a sus habitantes. En ese sentido, volvió a mencionar la servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación del pueblo peruano.

¿Cómo comenzó la polémica de Nelson Castro durante la visita del papa León XIV a Perú?

El enfrentamiento se originó durante la cobertura periodística de la visita del papa León XIV a Perú. Nelson Castro, quien acompañó parte del recorrido del pontífice por Latinoamérica, realizó una transmisión desde Chiclayo, ciudad en la que Robert Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa antes de convertirse en líder de la Iglesia católica.

Durante su recorrido, el periodista describió las condiciones de algunas calles y viviendas, y utilizó expresiones como “mugre” para referirse al estado de determinados espacios públicos. Sus comentarios provocaron una ola de cuestionamientos en redes sociales y medios peruanos, donde se criticó la manera en que presentó a la ciudad norteña.

La controversia también llegó a las autoridades locales, que rechazaron sus apreciaciones y exigieron una mayor consideración al momento de referirse a Chiclayo.

Pese a las repercusiones, Castro mantiene su posición. En su reciente intervención radial, reiteró que respalda sus declaraciones y que no considera necesario ofrecer rectificaciones por lo expresado durante su cobertura en territorio peruano.