Video muestra a trabajador de Gold Fields indicando que Tomás Gálvez autorizó trabajos en terreno de su familia La grabación, realizada el 15 de octubre en Tumbacucho, Cajamarca, fue presentada por comuneros y congresistas durante una conferencia de prensa en el Congreso. Los pobladores exigieron explicaciones sobre las actividades de la minera en la localidad.

Comuneros de Tumbacucho difundieron una grabación en la que un trabajador de Gold Fields atribuye al fiscal la autorización de las actividades mineras en el predio. Foto: composición LR

Comuneros de Tumbacucho difundieron una grabación en la que un trabajador de Gold Fields atribuye al fiscal la autorización de las actividades mineras en el predio. Foto: composición LR

Un video grabado por comuneros de Tumbacucho, en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, muestra a un trabajador de la empresa minera Gold Fields que identificó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, como la persona que autorizó los trabajos de la minera en un terreno vinculado a su familia. "Llámale al fiscal, a Tomás Gálvez, que ha dado permiso", respondió el empleado cuando los pobladores le preguntaron quién había dado autorización para realizar las actividades en la zona.

El video fue grabado el 15 de octubre y difundido este miércoles 25 de noviembre durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República. En las imágenes se registra el diálogo entre los comuneros y un trabajador de Gold Fields, a quien los pobladores solicitaron explicaciones sobre las actividades que la empresa realizaba en Tumbacucho.

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En el registro audiovisual, uno de los comuneros preguntó al trabajador si tenía conocimiento de que la propietaria había vendido el terreno. "No, pero ellos dan permiso. Estamos así trabajando", contestó el empleado. El registro se suma a los cuestionamientos sobre la relación entre Tomás Gálvez y Gold Fields.

El titular del Ministerio Público reconoció que tiene derechos hereditarios sobre el terreno, además de figurar como copropietario, y que recibió en su despacho a representantes de la minera, quienes acudieron para tratar el alquiler del predio. Según explicó, derivó las coordinaciones a sus hermanos.