El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, advirtió en CADE 2026 que el impacto del Fenómeno El Niño golpeará con fuerza y que "el daño puede ser fuerte" tanto en el clima como en los precios de los alimentos.

El economista señaló que los registros de temperatura desde 1800 muestran el mayor aumento observado hasta ahora, lo que eleva el costo de los alimentos en un escenario donde los precios ya suben por la oferta y demanda.

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Alza de alimentos y choques de oferta

Velarde explicó que el Fenómeno El Niño repercutió en los precios de los alimentos desde octubre, junto con factores climáticos como sequías, lluvias y vientos. Mencionó el caso del choclo, cuyo precio subió 50% en octubre por vientos, y anticipó que los datos preliminares hasta noviembre apuntan a una inflación probablemente más alta que la de octubre, con presiones de precios que se mantendrían por un tiempo.

El titular del BCRP recordó que el país atravesó un salto en los combustibles tras el ataque del 8 de febrero a Irán, con una inflación de 2,4% solo en marzo, luego de que la inflación estuvo en 2% en 2024 y en 1,5% el año pasado. Entre mayo y septiembre, la inflación mensual promedio fue de 0,11%, pero en octubre solo 43% de los ítems subieron menos de 2% anual.

Frente a un choque de oferta, sostuvo que el BCRP busca evitar que los precios se contagien a otros rubros y advirtió que subir la tasa de interés no frena el precio mundial del petróleo ni el de los alimentos, aunque el banco central actuó el mes pasado y está dispuesto a actuar si hay contagio.

Demanda interna, gasto fiscal y perspectivas

A pesar del golpe climático, Velarde destacó que la economía peruana llega con una demanda interna fuerte y con cifras concretas de actividad. Señaló que la inversión privada creció 10% en el registro reciente, su tasa más alta desde 2013 al descontar el efecto de 2020-2021, y promedió 15% en los primeros nueve meses del año, mientras el producto no primario crece 4,7%.

Asimismo, apuntó que la recaudación del IGV creció 17,2% en octubre, pese a que el transporte urbano y los alimentos no pagan ese impuesto, y que el empleo formal privado crece más de 5%, con un consumo interno de dos dígitos y niveles de actividad 20% a 25% por encima de 2011-2012. Por ello, indicó que incluso con el golpe de El Niño, el país podría mantener un buen crecimiento el próximo año si las expectativas no cambian de forma brusca y el daño no resulta tan destructivo.

En el plano fiscal, Velarde afirmó que el gasto público formará parte de esa demanda interna y que las transferencias para los grupos más afectados y para la mitigación o reconstrucción tras el evento son necesarias y deben ejecutarse.

Añadió que Perú cuenta con reservas internacionales que este año superarían los 100.000 millones de dólares, una deuda pública controlada cerca o por debajo de 27% del producto y términos de intercambio en máximos históricos desde 1950, pero insistió en que el país debe mejorar su gestión pública y destinar recursos a salud, educación y capital humano.