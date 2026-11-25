Dos de cada tres víctimas de feminicidio en Perú fueron asesinadas por su pareja o expareja El INEI reportó 126 feminicidios en 2025. En 84 casos, el presunto victimario era un hombre que mantenía o había mantenido una relación sentimental con la víctima.

De las 126 víctimas registradas por razones de género, 84 tenían como presunto victimario a un hombre con quien mantenían o habían mantenido una relación sentimental

De las 126 víctimas registradas por razones de género, 84 tenían como presunto victimario a un hombre con quien mantenían o habían mantenido una relación sentimental

Dos de cada tres mujeres víctimas de feminicidio en el Perú en 2025 fueron asesinadas presuntamente por su pareja o expareja. De las 126 víctimas registradas por razones de género, 84 tenían como presunto victimario a un hombre con quien mantenían o habían mantenido una relación sentimental, según el estudio 'Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015-2025', presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El informe fue difundido este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y reúne información de instituciones como el INEI, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

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Entre los vínculos identificados con mayor frecuencia aparece el conviviente, con 27,7% de los casos, seguido del exconviviente (16,7%), expareja (7,1%), pareja (6,3%), esposo (4,8%) y exesposo (4%). El dato evidencia el peso de la violencia ejercida dentro o después de una relación sentimental en los casos de feminicidio registrados en el país.

Casi la mitad de los feminicidios ocurrió dentro de una vivienda

El lugar donde ocurrieron los asesinatos también muestra la cercanía entre las víctimas y sus presuntos agresores. El 49,1% de las mujeres fue asesinada en su propia vivienda o en el inmueble que compartía con el presunto victimario. En tanto, el 14,3% de los feminicidios ocurrió en un campo abierto o lugar desolado y el 11,9% se registró en la vía pública.

En 2025 se contabilizaron 126 víctimas de feminicidio, 18,2% menos que las 154 registradas en 2024. La cifra representa una tasa de 0,7 víctimas por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, el problema mantiene una dimensión sostenida en el tiempo: entre 2015 y 2025, el INEI contabilizó 1.471 víctimas de feminicidio en el Perú.

Lima concentra la mayor cantidad de víctimas

Lima Metropolitana fue el territorio con más víctimas durante 2025, con 31 feminicidios, seguida de Cusco, con 14, y Junín, con 11. Arequipa, Piura y Puno registraron siete víctimas cada uno. En contraste, Apurímac, Madre de Dios, Pasco y Tumbes no reportaron víctimas de feminicidio durante ese año.

Si se considera todo el periodo 2015-2025, Lima Metropolitana acumula 350 víctimas, seguida de Cusco (106), Arequipa (99) y Junín (92). Dentro de Lima Metropolitana, Carabayllo registró cuatro víctimas durante el periodo analizado, mientras que Villa El Salvador y Villa María del Triunfo registraron tres cada uno. Comas, Lurín y San Juan de Miraflores reportaron dos casos cada uno.

La mayoría de víctimas tenía entre 18 y 39 años

Las mujeres jóvenes y adultas en edad reproductiva concentraron la mayor proporción de víctimas. En 2025, el 65,1% de las mujeres asesinadas por razones de género tenía entre 18 y 39 años.

El 42,9% tenía entre 18 y 29 años; el 22,2%, entre 30 y 39; el 15,1%, entre 40 y 49; y el 8,7% era menor de 18 años.

Respecto al nivel educativo, solo el 39,2% de las víctimas había culminado la secundaria, según los registros disponibles.

Celos y rechazo a la separación, entre las causas registradas

Los celos fueron la presunta causa identificada con mayor frecuencia, con 34,1% de las víctimas. Le siguieron la resistencia de la víctima frente a una violación (11,9%), la negativa del presunto victimario a aceptar la separación decidida por la mujer (11,1%) y la violencia familiar (9,5%). En el 19% de los casos no se precisó una presunta causa.

El INEI advierte que estos registros pueden consignar más de una presunta causa por víctima, por lo que los porcentajes no necesariamente corresponden a categorías excluyentes.

Tentativas de feminicidio aumentaron 15,9%

Mientras los feminicidios consumados disminuyeron respecto de 2024, las tentativas registradas por los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) del MIMP aumentaron.

Durante 2025 se reportaron 270 casos de tentativa de feminicidio, 37 más que los 233 registrados en 2024. Esto representa un incremento de 15,9%.

La cifra muestra que, además de los asesinatos consumados, persiste un número significativo de casos en los que mujeres fueron atacadas en contextos que pudieron terminar en feminicidio.