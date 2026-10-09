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V de BTS confiesa en pleno concierto que sufrió indigestión por comer comida peruana en exceso: "No di el 100% de mí"

V de BTS sorprendió a las ARMY durante el segundo concierto en el Estadio San Marcos al revelar que sufrió una indigestión por comer demasiada comida peruana y disculparse con sus fans por no sentirse al 100 % durante el espectáculo.

V de BTS posteó en sus redes sociales que se encontraba disfrutando de la comida peruana. Foto: Composición LR/'X'
V de BTS posteó en sus redes sociales que se encontraba disfrutando de la comida peruana. Foto: Composición LR/'X'
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BTS volvió a hacer vibrar a miles de ARMY en su segundo concierto en el Estadio San Marcos, realizado este viernes 9 de octubre. En medio de la emoción, los gritos y un repertorio musical que hizo cantar a sus fanáticos de principio a fin, V (Taehyung) sorprendió al público con una inesperada confesión minutos antes de finalizar el espectáculo.

A través de la traductora del grupo surcoreano, el cantante reveló que sufrió una indigestión durante el día tras comer demasiada comida peruana. Esta situación, según explicó, habría afectado su desempeño sobre el escenario, por lo que aprovechó el momento para disculparse con sus seguidores si sintieron que no entregó el 100 % de sí mismo durante el esperado show.

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V de BTS revela que le dio indigestión y se disculpa con las Army

Durante los minutos finales del segundo concierto de BTS en Lima, V (Taehyung) sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no se habría sentido al 100 % durante la presentación. Según la traducción compartida en el escenario, el cantante contó que sufrió una indigestión luego de disfrutar de la gastronomía peruana y comer más de lo habitual.

"Yo creo que me indigesté un poco, porque ayer comí comida peruana, porque era muy rico. Comí bastante y al indigestarme siento que no di el 100% de mí, lo siento", expresó el artista, quien no dudó en pedir disculpas a las ARMY por si percibieron que su rendimiento no fue el esperado.

Asimismo, el integrante de BTS cerró su confesión con un pedido que generó reacciones entre los asistentes al Estadio San Marcos.

"Por favor, tengan piedad de mí", manifestó V, despertando la ternura de sus fanáticos, quienes disfrutaron de una nueva noche inolvidable junto al grupo surcoreano en Lima.

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