Centralismo en Perú: 55% siente que el país se gobierna solo desde Lima, según ENADES 2026 Más de la mitad de peruanos encuestados considera que las regiones no son tomadas en cuenta en las decisiones nacionales. Durante su visita a la nación, el papa León XIV cuestionó que quienes viven lejos de los centros de poder terminen convertidos en “olvido”.

El papa León XIV abordó el centralismo en Perú, destacando la desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades de las regiones apartadas de Lima durante su discurso del 11 de noviembre. | Difusión

El papa León XIV abordó el centralismo en Perú, destacando la desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades de las regiones apartadas de Lima durante su discurso del 11 de noviembre. | Difusión

El papa León XIV puso sobre la mesa uno de los problemas que persisten en el Perú: el centralismo y la distancia entre las decisiones públicas y las necesidades de las poblaciones fuera de Lima. Durante su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, pronunciado en el Gran Teatro Nacional el 11 de noviembre, el pontífice pidió prestar atención a quienes viven lejos de los lugares donde se concentra el poder.

"Las decisiones públicas alcanzan también a quienes viven lejos de los lugares donde se toman. Pero esto nunca debería convertirse en olvido", afirmó León XIV. El papa sostuvo que, para conocer las necesidades de estas poblaciones, las autoridades deben comenzar por escucharlas y mirar a las personas detrás de los trámites, expedientes y cifras oficiales.

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Papa León en Cusco.

Su mensaje coincide con la percepción recogida por la tercera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026), elaborada por Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El estudio señala que el 55% de los peruanos considera que el país se gobierna solo desde Lima y que las otras regiones no son tomadas en cuenta.

La cifra revela que el centralismo no es percibido únicamente como una distribución territorial del poder, sino también como una barrera para que las demandas de las regiones sean incorporadas en las decisiones nacionales.

"Esta edición de ENADES permite ver con mayor claridad que la desigualdad no se agota en los ingresos ni en el acceso a servicios. También está en quién toma las decisiones y en cuán lejos se siente la ciudadanía de esos espacios", señaló Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú.

Papa León XIV cuestionó el abandono de las regiones

Durante su recorrido por el país, el pontífice volvió sobre las brechas territoriales. En Pucallpa, advirtió que no resulta aceptable que comunidades vean limitado su derecho a la salud y la educación debido a las distancias físicas y al abandono institucional.

La percepción ciudadana recogida por ENADES 2026 refleja precisamente esas brechas. El 72% considera muy desigual el acceso a la justicia, mientras que el 63% percibe una alta desigualdad en el acceso a la salud y el 48% en educación.

El problema, por tanto, no se limita a dónde se toman las decisiones, sino a sus consecuencias concretas para quienes viven en territorios alejados de Lima.

Desigualdad económica: crece la tolerancia frente a las brechas

La ENADES 2026 también evidencia que las diferencias económicas continúan siendo una preocupación para los peruanos. El 72% considera que el Perú es muy o algo desigual económicamente, mientras que el 57% cree que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes.

Asimismo, el 46% está en desacuerdo con la afirmación de que todas las personas tienen las mismas oportunidades para salir de la pobreza.

Sin embargo, existe un cambio relevante en la percepción sobre la desigualdad. En 2024, el 50,8% consideraba inaceptable esta situación; para 2026, el porcentaje cayó a 37,6%.

La disminución ocurre pese a que el 68% respalda que el Estado implemente políticas firmes para reducir las diferencias de ingresos.

Durante la misa de cierre de su visita, celebrada en la Base Aérea Las Palmas, León XIV dejó una frase que conecta con esta realidad: "Los únicos que no pueden esperar son los pobres".

¿Quién concentra el poder en el Perú?

La percepción sobre quién tiene capacidad para influir en las decisiones nacionales también revela una fuerte desconfianza en las instituciones.

Según ENADES 2026, el 51% identifica a los actores políticos como el grupo con mayor capacidad de influencia, mientras que el 36% señala a los actores económicos. En contraste, solo el 21% menciona a las autoridades del Gobierno y del Estado.

A ello se suma que el 84% considera que el Perú es gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio y apenas el 6% cree que el país es gobernado para el bien de todos.

La desconfianza alcanza incluso al sistema tributario: el 77% considera que las personas más ricas encuentran formas de evitar pagar los impuestos que les corresponden y el 76% opina lo mismo de las grandes empresas.

En Las Palmas, León XIV contrapuso el “poder del amor crucificado” frente a los “poderes mundanos”. Días antes, durante su encuentro con los obispos, también pidió evitar que las polarizaciones sociales y políticas debiliten la misión de la Iglesia.

Solo 27% cree que la ciudadanía puede influir

La percepción de una democracia distante también aparece en los resultados de ENADES. Solo el 27% de los encuestados considera que la ciudadanía tiene poder para influir en las decisiones nacionales.

Este dato se relaciona con el 55% que percibe que el país se gobierna desde Lima y con el 84% que cree que las decisiones terminan favoreciendo a unos cuantos grupos poderosos.

Durante su visita, León XIV defendió una democracia capaz de procesar las diferencias y mantener una preocupación común por el bienestar del país. En Pucallpa, además, advirtió que la corrupción y la arbitrariedad terminan debilitando la confianza de la población.

Los datos de ENADES 2026 muestran que esa confianza enfrenta un escenario complejo: existe una ciudadanía que percibe desigualdad en el acceso a derechos, concentración del poder y poca capacidad para incidir en las decisiones nacionales.

El mensaje del papa, en ese sentido, coincidió con una preocupación que ya está instalada entre los peruanos: que las decisiones tomadas desde los centros de poder no terminen dejando fuera a quienes viven lejos de ellos.